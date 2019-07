Daniel Radcliffe y todas las películas que hizo tras Harry Potter | FOTOS y VIDEOS

Daniel Radcliffe , actor que dio vida a Harry Potter, cumple 30 años y es probable que muchos desconozcan los otros papeles que tuvo en lo que va de su carrera cinematográfica. Por ello, te contamos en qué otras películas participó dando vida a otros personajes.

The Woman in Black (2012)

Cinta británica de horror en la que Daniel Radcliffe da vida a Arthur Kipps, un notario viudo, quien debe vender una mansión a toda costa a fin de no ser despedido. Sin embargo, la residencia es habitada por el espíritu de una mujer, lo que le generará muchas complicaciones.

Kill Your Darlings (2013)

Situada en los años 40, el recordado Harry Potter interpreta a Allen Ginsberg, un joven universitario que se ve envuelto en el submundo de la poesía y literatura revolucionaria. Esto lo llevará, incluso, a estar involucrado en un asesinato.

What If (2014)

Película romántica donde Daniel Radcliffe se convierte en Wallace, un joven decidido a dejar sus estudios de medicina y a cambiar su pésimo historial en el amor. En este proceso, conoce a una chica comprometida con quien entabla una gran amistad que podría convertirse en algo más.

Horns (2014)

Una mezcla de misterio, fantasía y drama es la cinta en la que participó Daniel Radcliffe como Ignatius 'Ig' Perrish y en la que descubre sus poderes paranormales en medio de una acusación por violar y asesinar a su novia.

Victor Frankenstein (2015)

Daniel Radcliffe interpreta al jorobado Igor, un payaso de circo maltratado por sus compañeros y que es rescatado por Victor Frankenstein, quien descubre en este un gran talento para la medicina y otras ciencias.

Swiss Army Man (2016)

Aunque suene bastante macabro, Daniel Radcliffe interpreta a un cadáver que le salva la vida a un hombre que estaba a punto de suicidarse. Curiosamente, este último decide no deshacerse de su nuevo amigo, a quien llama Manny, en lo que será una nueva aventura.

Now You See Me 2 (2016)

Daniel Radcliffe se convierte en el genio de la tecnología Walter Mabry dispuesto a poner en aprietos a los “Cuatro jinetes”, quienes tendrán que realizar nuevos trucos y demostrar su inocencia ante este singular villano.



Imperium (2016)

Nate Foster (Radcliffe) tiene el papel de un policía del FBI infiltrado en un grupo de supremacistas blancos, quienes dominan una mina radioactiva y que pondría en peligro a la ciudad.

Jungle (2017)

Cinta australiana basada en las aventuras del israelí Yossi Ghinsberg, quien en 1981 realizó una peligrosa expedición en la selva amazónica. Daniel Radcliffe da vida a este personaje y muestra los peligros que pasó durante tan difícil misión.