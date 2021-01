Si vas bajando, te darás cuenta que es más complicado de lo que imaginarías. Pero no, no bajes. Eso sería hacer trampa. Lee con atención cada párrafo y, cuando llegues a la imagen principal del reto, no bajes más. Rétate a ti mismo y disfruta de este desafío viral.

El presente reto viral muestra una imagen de una cazador solo en un bosque. Parece fácil, pero el nivel de dificultad incrementa cuando tenemos un límite de tiempo. Para esta ocasión, tienes menos de un minuto.

Como parte de la mochila recargada de virales que Depor trae para los usuarios de la redes sociales, este nuevo desafío visual ha puesto a temblar a más de uno por su gran dificultad. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con lo que debes tener en cuenta.

Imagen viral

Ahora, ya advertido de lo que vendrá, te mostramos en grande la imagen que deberás inspeccionar y ubicar el error. Pero ojo, mira ‘más allá de lo evidente’ y no dejes pasar en absoluto cada situación o composición que puede brindarte la solución.

Encuentra el rostro del hombre en la fotografía de este reto visual. (Difusión)

Vamos con una pista que deberás tener en cuenta tras ver y ver la imagen muchas veces, pero no dar con la respuesta. Para que avances, te pedimos que prestes atención los espacios entre los personajes, que hay algo fueron de lo usual con ellos. Vale destacar, a su vez, que este tipo de desafíos ha generado mucha controversia, al mismo tiempo que se roba la atención en muchos países.

Solución del viral

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Aquí se encuentra el rostro del hombre en la fotografía. (Difusión)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gato es viral por reaccionar así cuando su dueña quiere tomar una cerveza. (Twitter)