Vamos a retarnos visualmente. Esta imagen nos propone que debemos encontrar al famoso y querido amigo de metal de la ‘Guerra de las Galaxias’ de Geroge Lucas. Sí, C3PO es el protagonista de este reto viral que nos pide encontrar otro amigo metálico muy famoso: el premio Oscar. Tenemos 20 segundos.

No es un secreto que los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. Este viral propone encontrar al Oscar, la famosa estatuilla para los mejores del año en Hollywood. Las personas deben intentar ubicarlo entre los C3PO, el robot de Star Wars. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

Cabe recordar que existen dos formas para resolver este tipo de desafíos visuales. El primero es que debes dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

Imagen viral

Vamos a mostrarte la imagen en todo su esplendor. Ojo, revísala a detalle para que des con lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te dará cuenta los detalles en toda la imagen y la que resalta para dar con la solución. Te dejamos con los demás.

Halla al Oscar entre los C3PO de Star Wars de esta imagen viral. (Difusión)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlo? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de los ojos de todos. ¿Están iguales cada uno de los amigos metálicos? Sucede que hay uno cuyos ojos son distintos, he ahí donde radica la respuesta. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?