Una vez más, Facebook es el lugar que muchos han elegido para dejar atrás la pandemia y este reto viral figura entre los más compartidos. Pese a que muchos lo resolvieron, hay otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad del desafío. ¿Crees tener lo necesario para hallar la respuesta? Adelante. No te pierdas de unas de las pruebas más buscadas en Internet a día de hoy.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar el abrigo que se confundió entre las decenas de regalos. Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que esta imagen actualmente ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos.

Observa la ilustración, mira cada detalle y utiliza al máximo tu sentido visual. ¿Podrás ver la ropa en cuestión? Bueno, te ayudamos un poco. Como pista te podemos decir que el objetivo está muy cerca a uno de los regalos más grandes. Un consejo: no te dejes confundir por los colores ni los detalles. Céntrate y triunfarás en el menor tiempo posible.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese abrigo, pero trata de hacerlo en menos de 20 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra el abrigo oculto entre los regalos de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar el abrigo oculto pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraba el abrigo oculto entre los regalos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

