¿Puedes ver los círculos dentro de la imagen o solo ves cuadrados?

Los retos visuales inundan las redes sociales, pero hay algunas que no solo te entretienen, sino que suponen una dificultad aún mayor, pero también te dan algunas revelaciones de tu personalidad. Una imagen viral -es más un desafío- propone encontrar los 16 círculos entre este cofre de cuadrados.

La imagen que está dando la vuelta en redes sociales es una versión de la llamada ‘Cofre de Ilusión’, una de líneas blancas y negras en formas de cuadrado aparentemente en forma de unidimensional. ¿O no del todo? ¿Logras ver solo cuadrados o percibiste los dieciséis círculos? Ojo la tu percepción.

Este truco visual una nueva versión de la ‘Ilusión del Cofre’ creada por Anthony Norcia en 2006, una imagen que se coló entre las finalistas de las mejores ilusiones del año, organizado por el Laboratorio de Neurociencia Integrativa en la Universidad del Estado de Nueva York.

¿Dónde radica el truco o ilusión? Es que, a primera vista, los espectadores no ven los 16 círculos segmentados desde el fondo. Las sombras de estos cofres no hacen más que darle al panel de madera una estructura en tres dimensiones que provoca que el espectador no se pare a mirar el círculo.

Imagen completa

Esta es la imagen completa de la Ilusión del Cofre. (Captura/Twitter)

¿Ya lograste ver los dieciséis círculos en la imagen? Anthony Norcia, profesor de psicología de la Universidad de Stanford y creador de la imagen, te explica qué podría significar la imagen dependiendo lo primero que ves.

“Estábamos desarrollando estímulos para experimentos de segmentación del suelo basado en señales de orientación”, explicó Norcia. “La idea era que grabáramos las ondas cerebrales mientras los participantes miraban pantallas que alternaban entre un campo uniforme de barras e imágenes que tenían círculos definidos por diferencias de orientación. Una vez que [mi programador] tuvo la pantalla lista, miré y noté la ilusión”, agregó.

¿Qué podría significar? “La abrumadora mayoría de la gente ve el cofre y no la interpretación del círculo cuando ven la imagen por primera vez”, asegura Norcia. Lo que vemos cuando miramos alrededor está fuertemente influenciado por lo que ya hemos visto en nuestro pasado.

Solución sencilla : La ilusión óptica radica en que entre los cuadrados se ubican los círculos. Una vez que logras ver uno solo de los círculos verás los demás. Es más, ya no volverás a solo ver los cuadrados. Fíjate en el centro de la imagen y podrás ver el círculo.

¿Puedes ver los 16 círculos en esta imagen?

Mientras te peleas con la imagen, aprovecho para explicar que esta imagen es una variación de la ilusión del cofre, creada por Anthony Norcia en 2006. pic.twitter.com/GNDI1AkXU2 — Susana SilVa (@SuSylva5) January 5, 2020

