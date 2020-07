En Facebook circula un video que no tardó en volverse viral por tener como ‘estrella’ a un perro valiente que se ‘enfrenta’ a dos cóndores para proteger a su dueña. El momento registrado en un departamento en Chile dio la vuelta al mundo.

Resulta que el can estaba compartiendo con su propietaria en la vivienda, cuando de pronto dos aves enormes se pararon en el balcón. El perro inmediatamente fue hacia ellas con el fin de ahuyentarlas; sin embargo, estas no se fueron.

Si bien la mujer le dijo a su can que se alejara de los cóndores por el peligro que representan, el perro no le hizo caso. Cuando vio que una de las aves se empezó a mover por el balcón, él le ladró y la correteó para que se marchara de una vez por todas, de acuerdo al video viral de Facebook.

Mientras todo eso ocurría, el segundo cóndor se mantenía tranquilo en el balcón, observando todo. Miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, sostuvieron que jamás imaginaron que un perro fuera tan valiente como para hacerle frente a estos animales.

El video, debido a todo lo que muestra, se ubicó rápidamente entre los más destacados de Facebook. Todo un viral que no debes dejar de ver por nada del mundo. No cabe duda que el can ama mucho a su dueña y está dispuesto a protegerla siempre.

VIDEO RECOMENDADO

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida