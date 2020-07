Se viralizó en Facebook la historia de Buddy, un perro callejero que se subió repentinamente al auto de una joven pareja de Estados Unidos. Lo que ellos no sabían era que el can no solamente se ‘apoderaría’ del coche, sino también de sus corazones.

Según contaron Emily y Garrett, todo ocurrió cuando ambos salían de una clase de yoga. Durante un descuido, notaron que el can se las había arreglado para ingresar al vehículo ubicándose en el asiento del copiloto.

Tras verlo de cerca, notaron que el perro, quien se mostró apacible en todo momento, lucía hambriento, por lo que decidieron brindarle alimento. Tras ganarse su confianza, pudieron hacer que ingrese a su hogar. De esta forma, lo llevarían al veterinario al día siguiente.

Algunas horas después, ya con los exámenes médicos realizados, los jóvenes se percataron de que el pitbull no solamente había llegado a ‘adueñarse’ de su auto, sino también de sus corazones. El haber estado deambulando en la calle buscando a alguien dispuesto a ofrecerle cariño los conmovió mucho, lo que los llevó a ‘adoptarlo’ poniéndole el nombre Buddy.

Tres semanas después de que se convirtieran en 'padres', la pareja pasó por el que sería uno de los sustos más grandes de su vida. Durante un paseo, el can se perdió persiguiendo a un ave, lo que movilizó inmediatamente a Emily, quien se dirigió a todos los refugios en el área poniendo la alerta de su desaparición.

Luego de algunas horas, el perro pudo ser hallado sano y salvo. Su reacción al reunirse con sus ‘padres’ fue simplemente emotiva.

Su historia, registrada en video, fue compartida en Facebook, en donde acumula miles de reacciones y reproducciones.

Buddy volvió a su hogar poco después, en donde vive feliz junto a su familia. Ellos dijeron estar dispuestos a brindarle todo el amor que el perro había estado buscando incansablemente en las calles.

