Son muchos los desafíos visuales que han inundado las redes sociales en los últimos meses, sobre todo, cuando el confinamiento puso a todos en casa a cuidarse del coronavirus. Debido a ello, cada vez son más difíciles los que aparecen para entretener y poner contra las cuerdas a los internautas.

Como parte de la mochila recargada de virales que Depor trae para los usuarios de la redes sociales, este nuevo desafío visual ha puesto a temblar a más de uno por su gran dificultad. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con lo que debes tener en cuenta.

Hay que tener mucha paciencia para resolver este tipo de desafíos que comprometen la visión de los espectadores. Cuando uno fija mucho la mirada en una imagen con figuras pequeñas y parecidas, puede generarte un mareo. Dicho esto, vamos con este reto viral.

¿Qué debo hacer con esta imagen? Sencillo, debes encontrar aquellas ‘V’ entre las ‘Y’. ¿Que no es sencillo? No, no lo es. ¿Ya inspeccionaste la imagen completa para ver si puedes hallar esa solución en un dos por tres? Si tu visión es 10/10, pues no te resultará nada complicado resolverlo.

Imagen Viral

¿Cuántas 'V' logras ver entre las 'Y' de la imagen de este reto viral? (Difusión)

Ya que llegaste hasta acá, no te vamos a aburrir con ‘mucho texto’, así mira la imagen para que encuentres esas ‘V’. ¿Estás preparado? Ojo, presta mucha atención a la imagen, a cada detalle y formas para que des con esas letras en el menor tiempo posible.

Vamos a ayudarte un poco. Estarás buscando en todas estas líneas más información que la sola imagen del desafío visual. Te preguntarás por dónde encontrar las ‘V’ y, muy fundamental, cuántas serán para poder así ubicarlas mejor. Pues son 10.

Vale destacar, a su vez, que este tipo de desafíos han generado mucha controversia, al mismo tiempo que se roba la atención y el ánimo de resolución en países como Estados Unidos, México o España entre cientos de cibernautas. Muchos de ellos compartieron su ilusión al resolverlo con facilidad, otros mostraron su desdén por la complicación que les causó encontrarle la respuesta.

Solución del reto

Ya que llegaste hasta estas líneas y no has podido encontrar las 10 ‘V’, no te preocupes. Parte de nuestro trabajo es no solo ponerte contra las cuerdas con estos retos, sino también brindarte la respuesta para que no sufras tanto y puedas desafiar a tus amigos.

Solución: son 10 'V' entre las 'Y' de la imagen viral en redes sociales. (Difusión)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

Enfermeras fingen muerte de paciente para realizar baile viral. (TikTok)

