Una niña se ha ganado muchos seguidores en Internet después de lo que hizo durante una misa. Y es que la pequeña, como parte de sus ocurrencias, le chocó la mano al cura cuando este quería bendecirla. El video, como era de esperarse, se ha vuelto viral en redes sociales.

No se sabe si se trataba de una misa dominical o una ceremonia de bautismo, pero el video muestra que la niña y una mujer mayor se acercan al sacerdote. En ese momento, el padre se persigna, al igual que la niña y su acompañante, y luego ocurre el hecho que ha cautivado a las redes sociales.

¿Qué pasó exactamente? El padre levantó su mano derecha y la puso enfrente de la pequeña para bendecirla. La niña, entonces, decidió también levantar su mano y chocarla con la mano del sacerdote. El cura no pudo evitar reírse y le fue muy difícil continuar con lo que estaba diciendo. En tanto, la mujer que iba con la pequeña le agarró la mano para que no vuelva a hacer eso.

Este video fue compartido por la cuenta de Twitter El Yerno (@Yernomosqueao) y, hasta el cierre de esta nota, la grabación ya cuenta con más de 16 mil likes y más de 4 mil compartidos (entre retuits y tuits citados). No solo eso: también hay una gran cantidad de comentarios.

La niña chocó su mano con la del cura. (Imagen: Twitter de @Yernomosqueao)

Por ejemplo, una usuaria identificada como Maria Laespada dice: “¡Qué tierna! Y cuánta inocencia. La espontaneidad que luego nos van robando... Esa niña apostatará en cuanto tenga uso de razón. ¡Y hará bien!”; mientras que el internauta Dreams señala: ¡Pero qué maravilla es esta niña!

Por su parte, Gabriela Salva cuenta en un tuit: “Mi hija siempre que ve una mano así, choca los cinco también”, para luego poner emoticones de caras que se están riendo. Y, así, hay muchos comentarios tomando con gracia la actitud de la pequeña.

Por otro lado, hay internautas que criticaron al padre por no usar la mascarilla en estos tiempos de coronavirus. “El cura no lleva mascarilla. ¿Se puede saber por qué motivo divino?”, se preguntó un tuitero; mientras que otro consultó: “El sacerdote no usa tapabocas. ¿Acaso el Espíritu Santo mata al Covid-19?”. A pesar de estos comentarios, la mayoría se ha reído con la ocurrencia de la niña.

