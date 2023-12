La devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) estaba prevista para iniciar este jueves 14 de diciembre, conforme a la recientemente promulgada Ley N° 31928. Sin embargo, el Gobierno acaba de oficializar el reglamento de la ley, a través del cual, se hará viable este proceso y por ello el inicio del pago se verá afectado, retrasándose unos días. Si eres uno de los beneficiados y aún no sabes qué hacer, en esta nota de Depor te contamos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo inicia la devolución de aportes del Fonavi?

Este jueves 14 de diciembre, el Gobierno publicó el Decreto Supremo n.° 280-2023-EF, que contiene el reglamento a través del cual, se hace viable la devolución de aportes al Fonavi Es por ello que el pago iniciaría el jueves 21 de diciembre, cuando la Comisión Ad Hoc entregue los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista. El monto a devolver supera los S/160 millones de soles.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar la devolución del Fonavi?

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, explicó hace algunas semanas, en entrevista con Radio Nacional que los primeros beneficiarios que encabezarán la lista de devolución de aportes serán aquellos que no han cobrado nada. “Hemos coordinado con la Comisión (Ad Hoc) y (...) se van a priorizar a aquellos grupos de fonavistas que no han cobrado nada. Aquellos que han cobrado alguito probablemente estén cobrando su adicional en febrero y marzo”, explicó el titular del MEF.

Por su parte, Jorge Milla, integrante de la comisión en favor de los fonavistas, señaló que existen los recursos y el marco legal para devolver las aportaciones sin exclusiones. “Tenemos un padrón verificado y corroborado. Ahí le pedimos a la parte técnica en hacer los esfuerzos (...) De momento ya está aprobado que las personas que no han cobrado ningún adelanto van a hacerlo”, indicó.

¿Hay un link para verificar si me corresponde cobrar?

La secretaria general del Fonavi ha señalado que todo trámite es gratuito y han puesto a disposición un enlace para poder consultar la lista de los beneficiarios registrados en el padrón. Solo necesitas tu DNI para revisar si estás inscrito.

Ingresa a Link Fonavi 2023 : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/

: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/ Coloca tu número de DNI y el código de verificación que se te solicita.

Dale click a consultar y te saldrá el resultado.

Si has hecho la consulta en la web y no te encuentras en la lista del Fonavi pero sí has aportado al fondo, entonces puede que te falte registrarte correctamente y llenar el Formulario N° 1.

¿Qué es el Formulario N° 1 del Fonavi, dónde conseguirlo y cómo llenarlo?

El Formulario 1 del Fonavi, también llamado Formulario de Inscripción al Proceso de Devolución, es el instrumento para recopilar la información importante y en el que queda registrado el historial comercial del trabajador, que permite probar la medida (o cantidad) del reembolso.

Verificar la correcta conexión de tu señal de Internet para que no se vea interrumpido el llenado del documento.

Ingresa a la plataforma oficial de Fonavi.

Abre el formulario mediante la página o haciendo clic en este LINK para descargarlo.

para descargarlo. Ingresa toda la información personal que se pide en el documento.

Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior para suministrar el historial laboral, por lo que debe ser cuidadoso con las fechas.

Aquí debe colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Por último, al completar esta parte, agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

¿En qué banco se pagará la devolución del Fonavi?

La devolución de aportes del Fovavi se llevará a cabo en todas las agencias del Banco de la Nación (BN) a nivel nacional desde este 14 de diciembre.

¿Se pueden cobrar los aportes de un familiar fallecido?

En la norma que aprobó la devolución de los aportes del Fonavi sí se reconoce el derecho para herederos de trabajadores fallecidos que hayan contribuido a este fondo. “La devolución de aportes al Fonavi será al fonavista titular o a su representante debidamente autorizado y, en caso de fallecimiento, será a sus deudos”, indica la nueva orden de prelación excluyente, el cual se dará de la siguiente manera:

Primero, el cónyuge sobreviviente o integrante de la unión de hecho.

Hijos menores e hijos con discapacidad total permanente acreditada por el Conadis.

Hijos mayores de edad.

Padres.

Hermanos.

A falta de cualquiera de las personas indicadas anteriormente, la devolución corresponderá a quienes acrediten ser deudos del fonavista fallecido mediante sucesión intestada o testamentaria.

