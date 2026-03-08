El Gobierno Regional del Callao, liderado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, realizó una visita inopinada al remozado Centro Acuático de la Villa Deportiva del primer puerto, obra que podrá ser utilizada por más de 13,000 usuarios al año, los que podrán disfrutar las renovadas piscinas.

Cabe destacar que el centro acuático será inaugurado en la mañana del próximo martes 10 de marzo, con un show de de saltos ornamentales y de ballet acuático, y la actuación de la Orquesta Sinfónica, entre otros atractivos.

Allí se ofrecerán, en principio a un costo social, talleres de natación, actividades recreativas, y mucho más para todos los chalacos, con un especial cuidado para las personas con discapacidad, que también podrán utilizar las instalaciones sin problemas.

Con esta obra, que demandó una inversión de más de 12 millones de soles, el GORE recupera un espacio emblemático para el deporte chalaco y posiciona al Callao como referente nacional en infraestructura acuática, al contar con una de las cuatro piscinas de clavado del país.

Al término de la recorrida, el Dr. Castillo Rojo, destacó que “esto ha sido hecho para que sea usado por los chalacos más necesitados, para que puedan hacer actividades físicas, porque promovemos una vida activa y saludable. Además, al aprender a nadar, al hacer deporte, nuestros jóvenes encontrarán el camino de la disciplina y superación, y los aleja de los riesgos y fortalece sus valores”.

Dato

Las obras que se efectuaron en el centro dejaron en óptimas condiciones a las piscinas para adultos y niños; vestidores, comedor y zona administrativa; piscina olímpica y gimnasio; pozo de clavados y jacuzzi; SS.HH. y depósitos renovados. Además, se instaló un ascensor para personas con discapacidad.