En Perú, el 8 de octubre es feriado; sin embargo como este 2023 cae domingo, las autoridades peruanas han decidido declararlo feriado largo. En ese contexto, muchos se preguntan si el lunes 9 de octubre es día no laborable o feriado, ya que tienen diferentes significados y de acuerdo a ello también puede ser que en algunos casos reciban pago extra o deban compensar algunas horas. Para conocer todo, Depor ha preparado esta nota que debes leer con mucha atención.

¿El lunes 9 de octubre es día no laborable o feriado?

Es día no laborable, así lo declararon las autoridades peruanas a través del Decreto Supremo N° 151-2022-PCM. El motivo es porque el domingo 8 de octubre (feriado) se se conmemora el Combate de Angamos, donde el almirante piurano Miguel Grau falleció.

¿Quiénes se benefician con el día no laborable?

Esto aplica para las personas que trabajan en el sector público, aunque ellos deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada necesitan coordinar con su empleador.

¿Hay pago extra si trabajas el 9 de octubre?

No, ya que no es un feriado calendario. Así que si te toca laborar es como un día de trabajo usual y no hay pago adicional a diferencia del 8 de octubre que sí es una fecha señala como día festivo.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

El feriado es un día libre remunerado y que no debe ser compensado, además si por alguna razón debes trabajar ese día recibirás un pago extra o un día de descanso sustitutorio. En cambio el día no laborable en la mayoría de casos es compensable, aunque eso depende de lo que decida el encargado.

¿Por qué el 8 de octubre es una fecha importante para los peruanos?

Se conmemora el sacrificio de Miguel Grau en el Combate de Angamos, durante la Guerra del Pacífico. El ‘Caballero de los Mares’ falleció este mismo día, pero en 1879, cuando una granada estalló contra la torre de mando del monitor Huáscar. También murió el teniente Diego Ferré.

¿Qué feriados faltan por celebrar en Perú?

En el país aún quedan varios feriados por festejar, aunque algunos caen domingos. Es decir, durante el fin de semana y dependerá del Gobierno decretar si al día siguiente las personas pueden descansar o no. A continuación te dejamos la lista de que quedan en este 2023:

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos.

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Qué días fueron declarados no laborables en Perú para el 2023?

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

