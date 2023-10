Frases del Señor de los Milagros: poemas, imágenes y mensajes para compartir.

Empezó octubre, uno de los meses más esperados por los fieles del Señor de los Milagros pues es cuando los devotos del Cristo de Pachacamilla lo acompañan en los diversos recorridos procesionales que realiza en andas, a los que asisten miles de feligreses que unen su fe en un mar humano que inunda las calles de Lima. Esta tradición viene desde hace muchos años y para los seguidores del santo patrono, les compartimos mensajes, oraciones, imágenes y frases del Seños de los Milagros en esta nota que hemos preparado en Depor.

Oraciones al Señor de los Milagros

De consagración

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

Por los enfermos

Señor de los Milagros, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, inspira mi oración para implorarte con fe mi salud y la de mis seres queridos.

Reconozco, Señor, mi indignidad, pero confió en que “una sola palabra tuya bastará para sanarme”. Tengo la seguridad de que tú me escuchas como has atendido las plegarias de los incontables peregrinos que han alcanzado de ti paz y bienestar, salud y perdón.

Al verte clavado en la cruz, Señor de los Milagros, reconozco el misterio del infinito amor con que derramaste tu sangre por mí, para devolverme la vida y salvarme. Quiero unirme a tu cruz, aceptando con amor los sufrimientos que trae la vida y ofrecerlos por la salvación del mundo.

Señor de los Milagros, atiende favorablemente esta suplica confiada. Amén.

Frases para dedicar al Señor de los Milagros

“Señor de los Milagros, luz y guía de nuestras vidas, te honramos en este mes de octubre con humildes corazones. En ti confiamos para que nos libres de todo mal y peligro”.

“Señor de los Milagros, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, inspira mi oración para implorarte con fe mi salud y la de mis seres queridos”.

“Señor de los Milagros, tú que conoces nuestros corazones, danos la paz y la serenidad que necesitamos. Guíanos con tu luz en el camino de la vida.”.

“Señor de los Milagros, danos la humildad y la sabiduría para comprender tu voluntad. En tus manos, ponemos nuestros anhelos y esperanzas”.

“Señor de los Milagros, tú que eres la luz en la oscuridad, ilumina nuestras vidas con tu presencia divina. Te pedimos que nos des la gracia de la perseverancia en nuestra fe”.

“Señor de los Milagros, bendice a nuestras familias y hogares con tu paz y armonía. Con tu ayuda, podremos construir un mundo mejor y más justo”

“Señor de los Milagros, tú que eres el amigo fiel que nunca nos abandona, acompáñanos en todas nuestras penas y alegrías”.

“A ti, Señor de los Milagros, te pedimos que nos des la gracia de la humildad para reconocer nuestras faltas y pedir perdón”.

“Señor de los Milagros, tú que eres el pan de vida que nos sacia y nos nutre, danos la gracia de la Eucaristía para fortalecernos en la fe”.

“A ti, Señor de los Milagros, te pedimos que nos des la gracia de la paciencia para soportar las pruebas y dificultades de la vida”.

“Señor de los Milagros, danos la gracia de la esperanza y la confianza en tu providencia divina. Te pedimos que nos des la gracia de la gratitud por todas las maravillas que has obrado en nuestras vidas”.

“Señor de los Milagros, tú que eres el consolador de los afligidos, consuela a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles”

“A ti, Señor de los Milagros, te pedimos que nos des la gracia de la fe, la esperanza y el amor, para que podamos seguirte siempre en el camino de la vida eterna”.

Poemas dedicado al Señor de los Milagros

Al Señor de los Milagros - Por: Nicomedes Santa Cruz

Paso a Nuestro Amo y Señor

andas, lienzo y candelabros.

Paso a Nuestro Salvador

el Señor de los Milagros.

La calle es un río humano

por cuyo cauce, la gente

muy acompasadamente

camina desde temprano.

”Avancen, avancen hermanos,

no estorben al cargador...”

grita el Capataz Mayor

que las cuadrillas comanda.

”Paso, que vienen las andas,

paso a Nuestro Amo y Señor...

”Por las calles se desborda

aquel torrente morado;

gimen los pies maltratados,

la Fe permanece sorda.

La multitud que lo aborda

da marco al rey de los cuadros:

Caídas y descalabros

en aquella mar mulata,

y cual velero de plata

andas, lienzo y candelabros.

Una señora morena

le ofrece todos sus hijos;

una ciega de ojos fijos

pídele Luz Nazarena;

azota una Magdalena

su vil cuerpo pecador.

Al paso del Redentor

doblan tristes las campanas

”Avancen, avancen hermanas,

paso a Nuestro Salvador...”

Sobre el lienzo de Jesús

la tarde pinta una sombra.

Sobre las frentes se nombra

señal de la Santa Cruz...

Bajo un cirio -santa luz-

A Ti, Señor, me consagro,

y de tus perfiles magros

venga a nos tu Redención

que nunca negó perdón

el Señor de los Milagros.

Imágenes del Señor de los Milagros

