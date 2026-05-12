El Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación del proyecto de reconstrucción del Estadio Miguel Grau, una obra valorizada en más de S/ 223 millones que busca convertir al histórico “Coloso Miraflorino” en uno de los recintos deportivos más modernos del norte del país.

La decisión fue formalizada el pasado 7 de mayo de 2026 mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada por el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, que dispone la entrega de la obra a la empresa Constructora Bidolino EIRL bajo una modalidad de contratación directa.

Con esta medida, la gestión regional busca destrabar un proyecto que quedó paralizado desde noviembre de 2025 luego de que informes técnicos advirtieran algunas observaciones estructurales en el recinto deportivo.

Durante el desarrollo de los trabajos se detectaron problemas vinculados al diseño estructural, estudios de suelos y el deterioro de antiguas tribunas del estadio. Además, los reportes técnicos alertaron sobre riesgos en cimentaciones, corrosión de estructuras y deficiencias en el concreto, situación que terminó frenando el avance de la obra.

Frente a ello, el Gobierno Regional de Piura decidió relanzar el proyecto apostando por un nuevo esquema de ejecución que contempla desechar el expediente técnico anterior, valorizado en más de S/ 1.2 millones, para acelerar la reconstrucción integral del recinto deportivo.

La nueva inversión para la obra asciende a S/ 223.4 millones y contempla transformar el histórico “Coloso Miraflorino” en un estadio moderno, diseñado bajo estándares FIFA y Conmebol para albergar competencias nacionales e internacionales.

El recinto contará con 20,200 butacas, tribunas completamente techadas, sistema VAR, iluminación LED de última generación, pantallas gigantes en las tribunas norte y sur, sala de prensa, palcos VIP y cuatro camerinos totalmente equipados.

Además, el campo deportivo tendrá una cancha con césped Bermuda de alta competencia y un pozo exclusivo destinado al sistema de riego y servicios internos, garantizando el mantenimiento permanente del terreno de juego.

Con la reactivación del proyecto, el Gobierno Regional de Piura busca retomar una de las obras más emblemáticas de la actual gestión y convertir el estadio Miguel Grau en una infraestructura deportiva de primer nivel para la región.