Salma Hayek es una de las actrices mexicanas que ha alcanzado el éxito en Hollywood. Con más de tres décadas de carrera en el mundo de la actuación, la intérprete de 56 años ha participado en una gran número de películas de todo tipo. Sin embargo, durante la década de los noventa se le negaba la oportunidad de hacer comedias.

Su talento para la actuación, carisma y sensualidad lograron conquistar al público y es por ello que Salma Hayek logró destacarse entre otras artistas de Hollywood. Hoy es toda una celebridad con millones de seguidores alrededor del mundo. Pero llegar a la cima del éxito no fue fácil, ya que la actriz mexicana tuvo que enfrentar discriminaciones dentro del mundo del entretenimiento.

En varias ocasiones, Salma Hayek reveló que tuvo que lidiar con varios retos dentro de la insdustria de Hollywood. Por ejemplo, a la mexicana no le daban la oportunidad de hacer películas de comedia durante los 90. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Salma Hayek tiene más de tres décadas de trayectoria artística (Foto: Salma Hayek/ Instagram)

¿POR QUÉ NO CONTRATABAN A SALMA HAYEK PARA HACER COMEDIAS?

En entrevista con ‘GQ UK’, Salma Hayek reveló que no la contrataban para hacer películas de comedia en Hollywood por ser considerada “demasiado sexy”.

La protagonista de “Frida” ha dejado en claro en varias ocasiones que es mucho más que “un cuerpo bonito”. Algo que ha demostrado a lo largo de su carrera, alcanzando nominaciones a los Premios Oscar por su talento.

La actriz mexicana recordó que se le impidió protagonizar películas de comedia durante casi 20 años por ser catalogada como “muy sensual” para el género. Recordemos que Salma Hayek se hizo conocida por su participación en la película “From Dusk Till Dawn”, donde interpretó a una bailarina erótica y vampiresa, Santanico Pandemonium.

Salma Hayek reveló que no la contrataban para hacer películas de comedia en Hollywood por ser considerada “demasiado sexy” (Foto: Salma Hayek/ Instagram)

Tras este papel, a Salma Hayek le llovieron propuestas para interpretar a personajes similares debido a la sensualidad que derrochaba. Sin embargo, ninguna propuesta era para hacer comedia como ella quería.

“No solo no se te permitía ser inteligente, sino que tampoco se te permitía ser graciosa en los años 90″, dijo la celebridad a ‘GQ UK’.

SALMA HAYEK PUDO INCURSIONAR EN LA COMEDIA GRACIAS A ADAM SANDLER

Salma Hayek logró participar en una comedia de Hollywood gracias al apoyo del actor Adam Sandler. La actriz recién pudo ser parte de este tipo de películas cuando llegó a los 40 años.

“Fui encasillada durante mucho tiempo. Toda mi vida quise hacer comedias y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia [’Grown Ups’ de 2010 ], ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años! Dijeron: ‘Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor’”, contó.

Salma Hayek logró participar en una comedia de Hollywood gracias al apoyo del actor Adam Sandler y recién a los 40 años (Foto: Salma Hayek/ Instagram)