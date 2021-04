Este domingo 11 de abril se llevan a cabo la segunda vuelta de las Elecciones en Ecuador para elegir a su presidente entre el izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso. Estos comicios se desarrollan en medio de la pandemia del COVID-19, por lo que cada ciudadano está obligado a cumplir los protocolos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

MÁS INFORMACIÓN: LINK para consultar mi lugar de votación para las Elecciones en Ecuador

En Ecuador el voto es obligatorio, por tanto, quienes no vayan a las urnas deberán contar con una justificación válida o caso contrario pagarán una multa equivalente al 10% del salario básico unificado de $ 400, según lo indica el Código de la Democracia. Sin embargo, existe una excepción para las personas que tengan alguna enfermedad o se hayan contagiado de COVID-19.

En el caso que una persona tenga COVID-19 o alguna enfermedad que le impida ir a sufragar tendrá que presentar un certificado del Ministerio de Salud Pública (MSP) o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), o también de un médico privado, que sea validado por la red de salud del Estado. La misma justificación en cuanto a síntomas del coronavirus o alguna otra dolencia aplica para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que no puedan presentarse el día de las elecciones a la mesa electoral que les asignaron.

LAS MULTAS EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ECUADOR

POR NO VOTAR

Los ciudadanos que no vayan a las urnas deberán presentar una justificación o caso contrario serán multados con USD 40, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado de USD 400.

SI RECHAZAS INTEGRAR LA JRV

El día de los comicios, uno de los miembros de las JRV pueden ausentarse y no permitir la apertura de la mesa. En ese caso, de acuerdo al artículo 47 del Código de la Democracia, si ha pasado media hora desde la hora de instalación; es decir, son las 07:30 a.m., se podrá escoger alguno de los votantes para integrar las Juntas Receptoras del Voto. Los ciudadanos que decidan no integrarlas por falta de uno de sus miembros tendrán una sanción del 15% del SBU; es decir, USD 60.

Los ciudadanos que decidan no integrarlas por falta de uno de sus miembros tendrán una sanción del 15% del SBU; es decir, USD 60 (Foto: Cristina Vega RHOR/AFP)

MULTA PARA MIEMBROS DE LAS JRV QUE NO CUMPLAN SU FUNCIÓN

Si no asiste a las capacitaciones: Si la persona es miembro de una JRV y no asiste a las capacitaciones tendrá que pagar una multa de USD 40.

Si la persona es miembro de una JRV y no asiste a las capacitaciones tendrá que pagar una multa de USD 40. Si no acude el día de las elecciones: Si esa misma persona no acude el día de las elecciones a su mesa tendrá que pagar USD 60 adicionales.

Si esa misma persona no acude el día de las elecciones a su mesa tendrá que pagar USD 60 adicionales. Si no vota: Si tampoco vota, deberá pagar otros USD 40.

En resumen, con las multas son acumulativas, al final el miembro de la JRV deberá pagar un monto total de USD 140.

Si abandona una JRV: Los miembros de las JRV no podrán abandonar sus funciones sin justificación hasta que finalice el escrutinio y se suscriban los documentos electorales. Si se comprueba esta falta, considerada una infracción electoral grave, la sanción va de 11 a 20 salarios básicos, destitución o suspensión de derechos políticos hasta dos años.

Es decir, el infractor podría pagar una multa que va desde los USD 4.400 hasta los USD 8.000.