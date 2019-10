Eli: ¿qué dice la crítica sobre la nueva película de terror de Netflix?

“Eli” , la nueva película de terror de Netflix llegó a la plataforma de streaming el 18 de octubre. La cinta dirigida por Ciarán Foy y escrita por David Chirchirillo, Ian Goldberg y Richard Naing. Además, en la película podemos disfrutar de las actuaciones de Charlie Shotwell, Lili Taylor, Sadie Sink, Kelly Reilly y Max Martini.

El largometraje cuenta la historia de un niño de diez años llamado “Eli” que vive con una extraña enfermedad y por eso se ve obligado a llevar puesto un traje y a vivir prácticamente aislado de todo y de todos. El agua, el polvo y hasta el aire le afectan.

El pequeño vive en una carpa de plástico y para salir de este enorme refugio tiene que usar un traje que lo protege de cualquier contacto que pueda hacer empeorar su salud. Por si eso no fuera complicado, “Eli” tiene una pesadilla recurrente: que su cuerpo empieza a quemarse y a arder de la nada.

Sus padres, en un último intento por curarlo, deciden llevarlo a una clínica lejos de la ciudad donde viven, allí lo someten a una terapia experimental. El lugar es una antigua casa en medio de la nada a cargo de la doctora Isabella Horn (Lili Taylor), quien promete mejorarlo. Eli es el único paciente.

"Eli" la nueva propuesta de terror de Netflix. (Foto: Netflix) "Eli" la nueva propuesta de terror de Netflix. (Foto: Netflix) "Eli" la nueva propuesta de terror de Netflix. (Foto: Netflix)

Para algunos usuarios, la historia de la película es una de las más sorprendentes que han visto en el género de terror en los últimos meses. Pero, ¿qué ha dicho la crítica sobre la cinta de Netflix? Algunos portales especializados comentaron.

Daniel Quesada (Hobby Consolas)

“Bajo se estructura de película de terror convencional se esconde material para sorprenderte, aunque desde luego es un arriesgado "tirabuzón" narrativo. Lo mejor: La actuación del niño protagonista, que nos mete muy bien en sus miedos. El giro de guion, como mínimo, es valiente. Lo peor: A algunos espectadores puede parecerles que la película hace "trampas" para llevarnos por el camino equivocado”.

Cinefilosfrustrados.com



“Eli creo que es una película que se queda en lo que pudo ser y no fue. Tras la sugerente premisa inicial se hunde en todo su tramo central hasta llegar a un final que, a pesar de tener un giro bastante inesperado, no logra remontar lo suficiente para quedarte con un buen sabor de boca después del visionado”.

Cinema Gavia

“Eli, cinta honrada donde las haya, tramposa porque lo debe ser y muy generosa con el espectador. Ojo a los pequeños detalles y a las frases insignificantes, que ahí está el corazón de la película y no en los sustos ni fantasmas. Una madre que adora a su hijo y daría su vida por él, un padre que parece recién salido de un cepo enterrado y cuyo amor por su hijo se puede hasta poner en duda, un trío de ases de la medicina del alma y un niño que vive en una constante pesadilla. Lo de la amiga invisible o no, descúbranlo por ustedes mismos”.



"Eli" esta dirigida por Ciarán Foy. (Foto: Netflix). "Eli" esta dirigida por Ciarán Foy. (Foto: Netflix). "Eli" esta dirigida por Ciarán Foy. (Foto: Netflix).

Observatorio do cinema

“No puedes escapar de lo obvio en este trabajo de Ciarán Foy. Es un enorme popurrí macabro. Durante al menos 2/3 de la película, podrás reconocer elementos de tantas otras películas de terror jamás vistas y revisadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en comparación con otros del mismo tipo? Respuesta: Visualmente, no hay diferencia; en la forma narrativa, tampoco lo hay. Sin embargo, el cineasta sabe cómo confundir, mientras mantiene al espectador comprometido en la trama”.



Qiibo

“El director Ciarán Foy tiene buenos instintos pero todavía no sabe establecer claramente lo que eleva un filme ‘ok’ de horror a uno excelente. Su principal problema es en la conexión de la audiencia con los personajes. Eli no es un chico particularmente interesante, ni mucho menos sus padres. [La película] tiene unos cuantos momentos tensos y par de brincos decentes, con un giro que, honestamente no vi venir aunque, podría argumentar que la trama no da tantas pistas.