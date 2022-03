La serie “All of Us Are Dead”, “Estamos muertos” en español, ha deslumbrado a la audiencia con su primera temporada publicada en Netflix desde el pasado 28 de enero. Con 12 episodios, la serie que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en la secundaria Hyosan en medio de un apocalipsis zombie se ha posicionado como una de las preferidas de la plataforma de streaming, en gran parte gracias a su espectacular elenco de actores.

Uno de los rostros principales del show es la actriz Cho Yi Hyun, quien interpreta a la reservada presidenta de la clase, Choi Nam Ra. Su personaje supo enternecer al público, así como su historia de amor con Park Solomon, el estudiante apodado “Sin calcetines”, lo que los ha convertido en una de las parejas preferidas del programa.

Cho Yi hizo su debut en la industria del entretenimiento en 2017 con “Sweet Revenge”, pero ganó popularidad con la serie “Hospital Playlist”; sin embargo, aunque ha resaltado en otros proyectos, ninguno le dio el alcance internacional de “Estamos muertos”. A continuación, conoce cómo la actriz creó el personaje de Choi Nam Ra que tanto furor ha causado en el público.

Cho Yi Hyun interpreta a la reservada presidenta de la clase, Choi Nam Ra (Foto: Netflix)

LA INSPIRACIÓN DE CHO YI HYUN PARA SU PERSONAJE EN “ESTAMOS MUERTOS”

En una entrevista exclusiva con Pinkvilla, la actriz habló sobre su inspiración para el desarrollo de su personaje en el programa. De esta forma, dio a conocer que tomó referencias de una de sus películas favoritas: “Crepúsculo”. Cho adoptó las características de los ‘vampiros’ para crear a Choi Nam Ra, teniendo como resultado una ‘halfbie’ muy bien elaborada.

Crepúsculo es una serie de cinco películas de fantasía romántica basada en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer (Foto: Summit Entertainment)

LOS TRUCOS QUE PULIERON SU PERSONAJE

Además de inspirarse en la película basada en los libros de Stephenie Meyer, la coreana también recibió clases para aprender a actuar como un ‘zombi’. Fue un coreógrafo quien le “enseñó a fruncir el ceño, romperse los dedos y torcerse el cuello”, así como “el proceso de ir y venir entre zombis y humanos”.

Otra persona que la guió en el proceso fue el director Lee Jae Kyoo, quien le dio consejos para controlar sus emociones y mantenerse concentrada.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

La segunda temporada de “Estamos muertos” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en algún momento de 2023.

Aunque todo dependerá del inicio de rodaje de la nueva entrega. La primera entrega se estrenó el 28 de enero de 2022, por lo tanto, en el mejor de los casos, la nueva tanda de capítulos podría estar disponible a inicios del 2023.