La nueva serie surcoreana “Estamos muertos”, titulada “All of Us Are Dead” en inglés, es el nuevo éxito de Netflix. Desde que se estrenó en la plataforma de streaming, el 28 de enero de 2022, la ficción de zombis está dando de qué hablar y se encuentra entre las más vistas.

“Estamos muertos”, titulada originalmente como “Jigeum Uri Hakgyoneun”, sigue a un grupo de jóvenes estudiantes que experimentan la peor de las experiencias dentro de su instituto cuando todos sus compañeros se contagian de un raro virus que los convierte en zombis.

La ficción surcoreana tiene como protagonistas a Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo y Lee Yoo-mi, entre otros actores. Como toda producción hubo algunas anécdotas detrás de escena, como el beso que debió repetirse 17 veces.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

EL BESO QUE DEBIÓ REPETIRSE 17 VECES EN “ESTAMOS MUERTOS”

Netflix compartió un video donde los protagonistas de la exitosa serie de zombis “All of Us Are Dead”, traducida al español como “Estamos muertos”, compartieron historias divertidas que ocurrieron detrás de escena de la filmación.

En el clip podemos ver a los actores Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun y Lomon, quienes se sentaron con el director Lee Jae Gyu y el escritor Chun Sung Il para recordar una escena en particular: un beso que debió repetirse 17 veces.

Mientras miraba la escena del beso de Cho Yi Hyun y Lomon, el director Lee Jae Gyu bromeó diciendo: “Incluso ahora, Lomon no puede dejar de sonreír. Se ve tan feliz viendo [esta escena]”.

Luego le preguntó al elenco: “¿Cuántas tomas hicimos?” y Lomon respondió “¿17 tomas?”. Tanto él como Cho Yi Hyun agregaron al unísono: “Realmente hicimos muchas tomas”.

Después Cho Yi Hyun explicó qué ocurrió: “Lo siento mucho por Lomon. Porque tenía los ojos cerrados cuando me inclinaba [para el beso], así que no pude encontrar dónde estaban sus labios”.

También contó que Lomon había bromeado diciendo que en realidad estaba disfrutando de todas las tomas, lo que provocó que todos se rieran.

“Seguía diciendo, ‘Lomon, lo siento mucho. ¿Podemos intentarlo una vez más? Lo siento mucho’”, recordó y agregó: “Pero Lomon dijo: ‘Personalmente, estoy feliz de seguir adelante’”.

Por su parte, Lomon dijo juguetonamente: “Antes de filmar esa escena, seguía preocupándome, ‘¿Cómo logramos el beso? Estoy tan nervioso. ¿Qué debo hacer?’”, contó.

“Pero después de que [Cho Yi Hyun] me besó, me di cuenta: ‘Oh, entonces esta es la razón por la que los actores hacen dramas románticos’”. Luego agregó: “Esta es mi escena favorita”, provocando que todos empezaran a reír.