La tan esperada temporada 2 de All of Us Are Dead, “Estamos muertos” en español, podría estar de regreso con varios personajes que aparentemente “fallecieron” pero que terminaron regresando a la vida repotenciados, con habilidades especiales que los hacen diferentes a otros zombies comunes y corrientes.

Este tipo de infectados es conocido como “Halfbies”, lo que hace referencia a zombis híbridos o zombis asintomáticos, quienes podrían ser el futuro de la evolución humana. Si bien se desconoce la procedencia de esta vertiente, todo parece indicar que la raíz es la mordida de uno.

Un ejemplo de ello es el caso de Nam-ra quien tras ser mordida por Gwi-nam comienza a mostrar signos de convertirse en un “Halfbie”. A pesar de estar infectada, la joven mantuvo el control total de sus facultades mentales, sentidos agudizados, fuerza y resistencia antinatural. El otro personaje que se sumó a esta fila es Min Eun-ji, siendo el tercero y último.

La historia original cuenta con 130 capítulos, que fueron publicados entre 2009 y 2011 (Foto: Leeyoum262 / Instagram)

TODOS LOS PERSONAJES QUE REGRESARÍAN COMO HALFBIES EN LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”

Lee Cheong-San

La razón por la que Cheong podría regresar es porque fue mordido por Gwi-nam. Además, durante el bombardeo de la escuela secundaria Hyosan, el cuerpo de Gwi-nam protegió al de Cheong-san. De hecho, esa escena muestra el cuerpo ardiendo de Gwi-nam, pero no el de Cheong-san. Cuando Nam-ra no huele nada al regresar al lugar del bombardeo para buscar sobrevivientes, podría deberse a que Cheong-san fue enterrado bajo cenizas y escombros o que simplemente se salvó de morir.

Lee Cheong-san durante una escena de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

Lee Na-Yeon

Lee Na-yeon era una estudiante privilegiada que discriminaba a quienes percibía como inferior. Su muerte, bombardeada con el resto de la horda de zombis en Hyosan High, fue una de las más satisfactorias para el público. Si bien parece que la joven desapareció con la explosión, recordemos que fue mordida por Gwi-nam, lo que podría significar que aun sigue con vida.

Lee Na Yeon fue mordida por Gwi-nam (Foto: Netflix)

Jung Min-Jae

Jung Min-jae, junto con Jang Ha-ri, son estudiantes de último año que también son miembros del equipo de tiro con arco. Usando sus habilidades, Min-jae y Ha-ri luchan contra la horda de zombis en busca del hermano menor de Ha-ri. Desafortunadamente, solo Ha-ri llega al final ya que Min-jae termina siendo mordido por Gwi-nam. Es así como el joven podría ser un “Halfbie” que Nam-ra saludó en la última escena.

Min-jae termina siendo mordido por Gwi-nam (Foto: Netflix)

Kim Chul-Soo

Kim Chul-soo era una estudiante que Myung-hwan y el equipo de Gwi-nam acosaban regularmente. Después de que Chul-soo y Eun-ji son rescatados por separado por el ejército en Hyosan, se reúnen en un campamento de cuarentena donde se encuentran los sobrevivientes. Allí, Eun-ji muerde y mata a Chul-soo por su comportamiento cobarde en el pasado. Aunque esto pone a Eun-ji bajo custodia militar, no está claro qué sucede con el cuerpo de Chul-soo.

Eun-ji muerde y mata a Chul-soo por su comportamiento cobarde en el pasado (Foto: Netflix)

Lee Byeong-Chan

El virus Jonas fue creado por el profesor y científico de Hyosan High, Lee Byeong-chan. Aunque Byeong-chan muere al inicio, continúa apareciendo en la serie a través de los videos que hizo para documentar la evolución de la pandemia. Byeong-chan murió al proteger a unos policías cuando estaba detenido, siendo mordido por zombis regulares y no híbridos. Este es el mismo caso de dos “Halfies” en la historia, por lo que podría convertirse en un ser superpoderoso.

Kim Byung Chul interpreta a Lee Byung Chan, el profesor de química que creó el virus (Foto: IMDB)

Lee Jin-Su

Lee Jin-su fue la primera persona que su padre, Byeong-chan, infectó a propósito con el virus. Esto lo convierte en el personaje secundario más importante del programa. Lo último que se sabe de él es que los agentes del gobierno lo encuentran encadenado dentro de su casa, ya que su progenitor no estaba dispuesto a matar sus experimentos fallidos.

Esto significa que Jin-su aún podría estar vivo y bajo custodia militar. Traer de vuelta al paciente cero podría ser muy interesante en la próxima temporada, pues este tendría más tiempo para evolucionar y desarrollarse.

Lee Jin-su es interpretado por Lee Min-goo (Foto: Netflix)