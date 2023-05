Lima se ha convertido en un territorio importante para la llegada de artistas legendarios. Uno de los que vendrá este 2023 es Roger Waters, quien fuera líder de la banda histórica Pink Floyd y que ahora como solista deleita a cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo. A sus más de 70 años, el británico hará una gira de despedida y vendrá a otros países de Sudamérica. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo comprar entradas para Roger Waters en Lima 2023?

Lo que se sabe hasta el momento es que respecto a las entradas, se informó que posiblemente existirá una preventa exclusiva del 19 hasta el 22 de mayo pagando con tarjetas Interbank en Joinnus. Por otro lado, para quienes estén interesados en la venta general esta se realizará el 23 de mayo a las 9:00 am.

¿Cuánto cuestan las entradas de Roger Waters en Lima 2023?

De momento no se sabe cuánto es que costarán las entradas para poder ver a Roger Waters en Lima este 2023. Lo que sí se ha sabido, de momento, es que no solo pisará suelo peruano, sino que también visitará Uruguay (el 17 de noviembre), Argentina (el 21 de noviembre) y Chile (el 25 de noviembre).

¿Quién es Roger Waters de Pink Floyd?

George Roger Waters, más conocido como Roger Waters, es un músico y compositor británico que fue cofundador de la banda Pink Floyd, considerada por especialistas como una de las más influyentes en la historia de la música moderna. Se convirtió tras la marcha de Syd Barrett en el compositor conceptual de la banda. Con Waters, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en las décadas de 1970 y principios de la de 1980 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals, (1977) The Wall (1979) y The Final Cut (1983).

¿Cuándo fue la última vez que vino Roger Waters a Perú?

El músico y compositor legendario de la banda Pink Floyd visitó Lima por segunda vez en su carrera en el 2018, cuando realizó su gira Us+Them, donde deleitó a miles de peruanos en uno de los mejores espectáculos de aquel año. En esa oportunidad, Roger Waters se presentó en el estadio Monumental de Ate, en un show que duró casi 3 horas. Por aquel entonces, cantó canciones de los álbumes famosos de Pink Floyd y también presentó su canción más reciente de aquel entonces “Is This the Life We Really Want?”.