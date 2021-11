Se amistaron. Luego de que saliera a la luz el caso de presunta infidelidad protagonizado por el futbolista argentino Mauro Icardi con la actriz María Eugenia Suárez Riveiro, también conocida como “China Suárez”, la calma llegó a la pareja conformada por el deportista y la empresaria Wanda Nara.

La animadora y empresaria, Wanda Nara, está casada con el futbolista argentino desde el 2014. Ella también es una destacada modelo y actriz que participó en obras de teatro entre el 2005 al 2007. En el 2009 fue parte de “El musical de tus sueños” y en el 2011 participó en “Bailando 2011″.

Mauro Icardi, actual jugador del Paris Saint-Germain (PSG), nació en Rosario (Argentina) el 19 de febrero de 1993. Su posición en el campo de juego es de delantero y se caracteriza por ser uno de los mejores jugadores de la Liga 1 de Francia.

Mauro Icardi es actual jugador del PSG de Francia.

El periodista Ángel del Brito, conductor del programa “El Trece” fue quien dio a conocer los mensajes que China Suárez le envió a Mauro Icardi. Esto habría sido descubierto por Wanda Nara quien pudo leer las conversaciones que sostenía su esposo con su presunta amante.

¿POR QUÉ WANDA NARA PERDONÓ A MAURO ICARDI?

La presunta infidelidad generó toda una ola de críticas contra el deportista y la actriz China Suárez, pero pese a ello, toda esta situación que puso en riesgo el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara logró solucionarse y la pareja continúa muy unida. Es así que el matrimonio vive un nuevo comienzo.

En ese sentido, Wanda Nara reveló detalles de cómo fue que se aclararon las cosas entre ella y su esposo donde -según indicó- la sinceridad del futbolista fue una pieza fundamental para que lo perdonara. Esto lo dijo durante una entrevista con Susana Giménez, cuyo adelanto se vio en la noche del martes por Telefe.

“Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó”, expresó.

“Podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido”, agregó.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Otro de los puntos que reveló Wanda Nara fue cuando indicó que su esposo, Mauro Icardi, le comentó que terminaría con su carrera futbolística si es que la relación llegaba a su fin.

“Él me dijo que, si nos separábamos, se retiraba del futbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él”, dijo.

¿CÓMO HALLÓ WANDA NARA LOS CHATS DE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ?

Asimismo, en el adelanto de dicha entrevista se pudo conocer cómo fue que Wanda Nara encontró los chats de la presunta infidelidad entre su esposo Mauro Icardi y China Suárez.

“Me pidieron una foto de las nenas para una invitación y me acordé que lo tenía en el teléfono de él. Entonces buscando me encontré con un chat. Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo”, precisó.

¿QUÉ HIZO WANDA NARA TRAS HALLAR LOS CHATS?

La empresaria y animadora reveló que al encontrar esas conversaciones decidió irse lejos y tomó un avión a Italia.

“Agarré, saqué el primer avión que había y me fui a mi casa en Italia. Él se fue atrás mío a buscarme para hablar. Yo me fui a otro lugar, me tomé un tiempo para hablar. Después hablando con amigos me decían ‘estás haciendo un lío de cosas que pasan en las parejas’ y no, en la nuestra no. Yo le dije a Mauro: ‘¿Vos me perdonarías si encuentras en mi teléfono mensajes de la misma índole?’ y me dijo ‘no, me divorcio’”, finalizó.