Si alguna vez viste 1000 maneras de morir es que realmente existen maneras absurdas de perder la vida, pero también la puedes perder de una forma que no te imaginabas, a tal punto que puede suceder en cualquier momento de tu día a día y en el momento menos esperado. Muchas veces hemos escuchado de personas que llegaron hasta urgencias por un ahogamiento con comida, otros no corrieron tal suerte, pero lo que veremos en este video que se viralizó en Facebook, rompe con todo lo establecido. Y, cuando sepas qué es lo que le salvó la vida, no lo podrás creer, por algo generó tantos comentarios en esta red social y que ya sobrepasó a otras en cuestión de horas.

Todo lo que verás en este video viral puede causarte tanto extrañeza como familiaridad. Y es que, según la gran cantidad de comentarios que se dieron lugar en el post de ‘Imágenes del Universo’ en Facebook, muchas personas también vivieron una situación similar y salvaron sus vidas gracias a otras personas que estaban con ello. Esa suerte no la tenía el joven que aparece en el video y que, a raíz de ello, tuvo que poner en práctica una maniobra que en el colegio le habrían enseñado y que fue su salvación. Ojo, lo que verás en el clip no es algo actuado ni mucho menos, esa maniobra es verdadera, pero tienes que saber cómo aplicarla para que realmente te pueda salvar.

Todo comenzó una mañana cualquiera. Si bien no se conocen los detalles de cuándo y cómo, el video fue publicado por la cuenta antes mencionada el pasado domingo 21 de marzo, por lo que los hechos también deberían ser recientes. El joven trabajador aperturaba el negocio a la par que comía algunos trozos de carne como parte de su desayuno. Entre bajar las sillas, colocar bien el toldo y suministrarse comida, todo parecía que andaba bien. Sin embargo, de un momento a otro, comenzó a actuar extraño y corrían los segundos. Uno de los trozos de carne se le atoraron y, a pesar que trató de mantener la calma, el tiempo transcurría y la preocupación aumentaba.

Una maniobra que aprendió en el colegio le salvó la vida de morir ahogado por un pedazo de carne. (Imágenes del Universo/Facebook)

Su intento de llamar la atención de cualquier persona que se encontrara cerca o de realizarse una maniobra Heimlich resultó inefectiva. Pero él no perdió la compostura y siguió intentado recuperar el ánimo para poder sobreponerse a la situación. Su primer intento fue contra la barra, pero las fuerzas no lo ayudaron. Es entonces cuando recuerda que una silla también puede servir y la usa para aplicarse la maniobra y así poder expulsar el alimento.

“Recuerdo cuando les explicaba estas maniobras a mis alumnos de secundaria... deseo que este conocimiento pueda ser aplicado como”, “A mi me ocurrió con un trozo de carne, si no llega a ser por un familiar que conocía esta técnica hubiere muerto asfixiada”, fueron alguno de los más de 23 mil comentarios que obtuvo la publicación.

