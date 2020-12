Las matemáticas siempre han sido un problema para todos. Desde niños hasta grandes, nos toman muchas veces más tiempo de lo esperado. En esta ocasión, una madre se volvió viral luego de pedir ayuda por Facebook para resolver un ejercicio que resultó más sencillo de lo que esperaba.

Esto no solo pasa con las matemáticas, pero los cursos referentes a letras siempre suelen ser más accesibles. No importa la edad que sea, si no recuerdas se convierte en un problema. El ejercicio se compartió en el grupo de Facebook Family Lockdown Tips and Ideas.

El problema fue enviado a su hija de 6 años para una tarea escolar, aunque ella consideraba que tenía una pequeña trampa. Sin embargo, usuarios lo releyeron y descubrieron que, aunque el planteamiento era extraño, era más sencillo de lo que parece. “Ayuda, por favor. Creo que esta pregunta tiene truco. ¿Cómo le explico esto a una niña de 6 años? Gracias”, preguntó la madre en el grupo, tal y como informó The Sun.

El ejercicio muestra tres estrellas de mar y, bajo ellas, cuatro recuadros: el primero tiene un 4, el segundo un 18 y los dos del medio están vacíos. “En tres tanques de agua, la menor cantidad de estrellas de mar es 4. La mayor cantidad de estrellas de mar es 18. ¿Cuántas podría haber en el tanque del medio? Escribe dos posibles respuestas”, decía la pregunta.

Las respuestas llegaron rápidamente y explicaron que solo debía aplicar el concepto de mayor y menor. El resultado sería una cantidad mayor que 4 y menor que 18.

Los miembros del grupo recomendaron que esto sea explicado con un bote vacío y macarrones, o incluso le muestre los números 4 y 18 en una regla para que se le haga sencillo elegir dos números. Las respuestas fueron abundantes y la madre se mostró muy agradecida luego de pasar un gran dolor de cabeza.

