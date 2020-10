En las últimas horas, un gato llamado Sunny y que vive en Estados Unidos, ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios de redes sociales como Facebook. Ello se debe a que una cámara de seguridad reveló lo que el minino hizo en la cuna de la bebé de sus dueños durante la noche. La historia de este animal es una verdadera sensación viral.

Resulta que el pequeño felino llegó al hogar de Shannon Richardson luego que ella decidiera adoptarlo. Cuando supo que el animal pasó la mitad de su vida en un refugio, no dudó en integrarlo a su familia. Él no parecía tener problema alguno en su nueva casa; sin embargo, cuando nació su ‘hermana’ humana, Hazel, todo cambió.

Shannon, en diálogo con The Dodo, según una nota publicada el 14 de febrero del presente año, sostuvo que en el momento en que el can la vio por primera vez, “no la quería mucho”. Los padres de familia pensaban que Sunny nunca iba a llevarse bien con la pequeña, ya que, aparentemente, el protagonista de esta historia viral no aceptaba que había dejado de ser el centro de atención.

Dicho ello, grande fue la sorpresa de Shannon Richardson y su esposo cuando revisaron la grabación de la cámara de seguridad que habían instalado en la habitación de Hazel. Y es que una noche, el gato visitó el cuarto de la pequeña para echarse en su cuna y dormir junto a ella.

La cámara de seguridad captó al gato echado en la cuna de la bebé durante la noche. (Foto: The Dodo)

“Me sorprendió mucho verlo en la cuna. No hay una manera fácil de subir sin saltar bastante lejos, y realmente no le gusta saltar. ¡Se quedó allí durante cuatro horas antes de que mi esposo se diera cuenta de que no había vuelto a la cama con nosotros!”, contó Shannon.

Sunny sentía mucho cariño por Hazel, pero no estaba listo para mostrarlo en ese momento, pero esa situación cambió después de un tiempo. Ahora es normal verlo atento cuando la pequeña llora, tratando de asegurarse que esté bien, e incluso le gusta acurrucarse con ella cada vez que tiene la oportunidad.

Puede que el inicio de su relación de ‘hermanos’ no haya sido la mejor, pero Sunny y Hazel ahora están en camino a convertirse en los mejores amigos. No cabe duda que el gato estará a su lado en la mayoría de siestas que la niña tome. La historia no deja de ser comentada en Facebook y en otras redes sociales.

