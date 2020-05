Una conductora de televisión pasó el momento más terrible de su carrera al ser atacada por un mono en pleno programa en vivo. El hecho sucedió en Egipto, pero de inmediato se volvió viral luego de que la cadena televisiva compartiera las imágenes en su página de Facebook. En Estados Unidos, México y España lo ocurrido ha causado un gran impacto.

Según se puede apreciar en el video viral de Facebook, la periodista y un colega entrevistaban a un actor famoso de ese país que responde al nombre de Ibrahim Al-samman, el cual había llevado a un mono. El artista aseguró que su mascota era inofensiva, y así daba la impresión pues se dejaba acariciar sin ningún problema por la presentadora llamada Beni Assal.

No obstante, minutos después Baklillo (así se llama el macaco), que estaba amarrado con una cadena, comenzó a ponerse inquieto y poco a poco todo se fue saliendo de control: prmero se subió a las faldas de la comunicadora y luego, sin razón aparente, el mono empezó a atacarla. La mujer, que ya es tendencia en Facebook, se puso a gritar mientras el simio le seguía dando zarpazos en las piernas.

Beni Assal no sabía qué hacer, pues por más que intentaba zafarse de su agresor, no lo podía conseguir: el mono estaba descontrolado y realmente furioso. Tuvo que entrar otra persona al set de televisión (era un miembro del equipo de producción) para sujetar al primate. Cuando esto sucedió, la conductora puso pies en polvorosa y huyó del estudio. El clip viral no deja de ser compartido en la red social de Facebook.

Lo más curioso es que tanto el entrevistado como el otro conductor de televisión no hicieron nada para controlar al mono: solo atinaron a reírse, tal y como lo han hecho los miles de usuarios de Facebook que han visto esta divertida escena.

