¿Será la reencarnación de Roberto Gómez Bolaños? Su gran parecido con el rostro del actor mexicano es viral en Facebook. Se trata del ‘Chavo Metalero’, que causa furor en Internet y fue descubierto en Argentina. ¿De quién se trata? Todos hablan de él y en pocas horas se hizo tendencia en Internet.

Phil Claudio Gonzáles es un músico argentino que se ha vuelto viral en todas las redes sociales por su impresionante parecido al gran Roberto Gómez Bolaños. Después de publicar una imagen en Facebook, el protagonista tomó con gran humor todos los comentarios y publicó en su cuenta.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh. Me c*go de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos”, confirmó el mismo Phil al darse cuenta de la gran fama y la foto viral en Facebook que ha generado.

La foto que se circula en Internet muestra al hombre con un vaso de alcohol en la mano, con el cabello largo y toda la actitud ante la gente que se toma foto con él. Además, usa un clásico polo negro de una banda.

Después de publicarse la foto viral, el hombre publicó un video que alguien modificó para ponerle una canción de rock de fondo cómo si se tratase del propio Chavo del 8. En la imagen también aparece el Señor Barriga.

MÁS SOBRE NOTICIAS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Joven cayó estrepitosamente tras quedarse dormido y reacción es viral. (TikTok)