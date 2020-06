La cuarentena en muchos países ha hecho que la ‘normalidad’ se digitalice en muchos sentidos, como las clases virtuales y sus respectivos exámenes. Millones de estudiantes se sientan frente a sus computadoras para continuar con su aprendizaje, pero siempre hay quienes buscan sacarle provecho a la situación y terminan dejando ‘huellas’ que se compartieron en Facebook.

Una situación similar les sucedió a dos estudiantes mexicanos durante una clase virtual. Y es que era momento del examen y, a diferencia de sus compañeros de clases y lo usual que se hace durante una prueba, ellos quisieron ‘recortar’ recursos. ¿Cómo así?

Ambos estudiantes decidieron usar la misma computadora para dar el examen, es decir, realizarlo juntos en el mismo espacio físico y no se dieron cuenta que todo fue captado por la cámara prendida que dejaron durante la sesión virtual.

VIDEO COMPLETO:

El incómodo momento en que son captados dos alumnos dando un examen online juntos. (11/06/2020)

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos", les dijo el profesor al darse cuenta de que sus estudiantes se estaban copiando y no se dieron cuenta de que tenían la cámara activada.

Asombro total entre los dos incautos estudiantes que no se percataron que su plan tenía una falla, y de las gordas. Cuando el profesor se percata de ella, lo dice públicamente y les da el puntillazo final: examen cancelado.

TAMBIÉN: Cámara oculta muestra lo que hace un perro cuando está solo en casa y extraña mucho a su amo

“Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa”, añadió el maestro.

Casos como este se han hecho comunes durante esta pandemia del COVID-19 en el mundo, no solo de estudiantes, sino también propios maestros, trabajadores, reuniones comunes y sociales, todas cayendo en un blooper que terminó viralizándose en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Rescataron un cervatillo ahogado, le dieron respiración boca a boca y le salvaron la vida | VIDEO

MÁS VIDEOS:

Se olvidó de apagar la cámara durante clases y esto se escuchó

Lorena, el video viral de una joven teniendo relaciones mientras estaba en clase virtual