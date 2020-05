Hay frases que son muy populares, pero estas no necesariamente revelan verdades absolutas. Una de ellas es la que pontifica que perros y gatos no se pueden ver ni en ‘pintura’, dándonos a entender que ambos animales son enemigos irreconciliables. Sin embargo, un video viral de Facebook parece mostrar todo lo contrario. Una grabación cómo un gato salió en ‘defensa’ de un perro al que estaban vacunando y atacó al veterinario. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y se han hecho tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

El curioso hecho sucedió en una veterinaria donde una mujer llevó a su perro para su control habitual. El especialista determinó que la mascota tenía que ser vacunado. Minutos después, se dispuso a vacunar al can mientras este era sostenido por su dueña, que al igual que los usuarios de Facebook quedó atónita con lo que sucedió después.

Como era de esperarse, cuando al perro le estaban introduciendo la aguja este se quejó mucho y trataba desesperadamente de zafarse de los brazos de su dueña. Entonces aconteció lo inesperado. Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que un gato entró en escena y, de manera sigilosa, se acercó al veterinario. Al escuchar los alaridos del perro, el felino no dudó en atacar al doctor.

El especialista hizo un gesto de dolor, pero no atinó a nada más. Por su parte, la dueña del can también se quedó estupefacta por el sorpresivo ataque. Las imágenes, que inicialmente se publicaron en TikTok también se compartieron en Facebook y han sido un éxito total. Los internautas no tardaron en comentar la inesperada reacción del minino.

