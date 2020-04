“Ella adoró cada momento". Con estas palabras, una mujer de Estados Unidos describió el inolvidable momento que protagonizaron su entonces prometido y ‘Lady’, la perrita de raza pitbull que adoptó de un refugio, que causó revuelo en redes sociales como Facebook.

Jen Anderson, de Minnesota, precisó que todo comenzó cuando la madre de ‘Lady’ terminó en ese mismo albergue cuando estaba preñada y fue rápidamente rescatada antes de tener sus cachorros.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que ‘Lady’ fuera adoptada y cuando apenas tenía solo 9 semanas de nacida, conoció a la familia de la cual se enamoraría perdidamente. “Si no está cerca de ti, entonces está encima tuyo”, agregó su dueña al portal animalista The Dodo.

“¡Ella es muy cariñosa, complaciente, adora las caricias y te da muchos besos llenos de saliva!”, agregó Anderson, que tanto ella como su entonces prometido aman mucho a ‘Lady’ y a sus otros perros , hallando siempre las formas más adorables de demostrárselo.

El video que se volvió tendencia en Facebook fue grabado cuando Anderson, que se preparaba para ir de compras con su prometido, escuchó a alguien cantando en uno de los ambientes de su vivienda.

Sin embargo, grande fue sorpresa al descubrir que se trataba de su pareja ofreciéndole una especie de serenata a ‘Lady’. “Saqué mi teléfono, comencé a grabar y me dirigí hacia el final del pasillo. ¡Incluso caminé en puntillas!”, añadió.

Para captar el adorable momento sin que nadie se diera cuenta, Anderson se escabulló para curiosear por la puerta y su corazón se derritió al ver a su entonces prometido cantarle a ‘Lady’, que no le quitaba la mirada de encima.

Ni ‘Lady’ ni la pareja de la autora del video viral de Facebook se percató que estaban siendo grabados, así que pudo registrar la escena en su totalidad. Después de terminar, se volvió a escabullir y se sintió afortunada de haber presenciado aquel tierno instante.

“Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto y registré este conmovedor momento, que es la razón por la que me enamoré de él en primer lugar y ‘Lady’ siente claramente lo mismo que yo”, finalizó Anderson.

¿Quieres conocer un poco más sobre los pitbulls?

El American Pit Bull Terrier es una raza canina, originaria de Estados Unidos y descendiente del Bull and Terrier, una mezcla entre el antiguo bulldog y el terrier. Su esperanza de vida es de 8 a 15 años. Es un perro considerado potencialmente peligroso debido a sus características físicas. Conoce un poco más de este grupo de canes.

VIDEO RECOMENDADO

Blaise Matuidi y Daniel Rugani lograron recuperarse del coronavirus

Blaise Matuidi y Daniel Rugani lograron recuperarse del coronavirus

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Yoshimar Yotún teme ir a las instalaciones del Cruz Azul por el coronavirus

Yoshimar Yotún teme ir a las instalaciones de Cruz Azul por el coronavirus

UEFA plantea que la Champions se reanude con eliminatorias a un solo partido

UEFA planea que la Champions se reanude con eliminatorias a un solo partido

El emotivo himno del Barcelona en la lucha contra el coronavirus

El emotivo himno del Barcelona en la lucha contra el coronavirus. (FC Barcelona)