Si alguien todavía duda de la lealtad de los perros hacia sus dueños, entonces debería leer esta historia viral de Facebook,. Estados Unidos, y otros países como México y España, han quedado impactados por el caso de un valiente perrito de 8 meses que por salvar a su familia se enfrentó a una serpiente venenosa. Lamentablemente, murió al día siguiente de ocurrida la lucha.

Millones de usuarios han rendido honor en las redes sociales a Zeus, nombre de la mascota protagonista de la heroica acción. Según contó la familia Richardson, quienes a adoptaron al pitbull y vivían con él en Florida, hace unos días dos de sus cuatro hijos salieron al jardín de la casa para lavar el plato de Zeus. Los pequeños no se percataron que una enorme serpiente de coral se acercaba peligrosamente a ellos. En Facebook, lo ocurrido con la mascota ha tenido un impacto sin precedentes.

Quien sí la observó fue el pequeño can de 8 meses, que al ‘oler’ el peligro en el que estaban sus inocentes dueños no dudó ni un instante y entró en acción. “De repente, empezó a atacar a la serpiente, que estaba cerca de mi hijo y fue mordido cuatro veces”, contó a Fox 35 News el señor Gary Richardson, el patriarca de la familia y quien todavía llora amargamente por la muerte del perro más famoso de Facebook.

Cuando la lucha terminó y ya la serpiente había huido, de inmediato llevaron a Zeus a una veterinaria ubicada en la ciudad cercana de Ocala. Allí, un especialista le aplicó un antídoto. Los Richardson tenían la esperanza de que ese tratamiento iba a funcionar, pero desgraciadamente no sucedió así. Al día siguiente, el valiente cachorro dejó de existir. “Ha sido un miembro de la familia. Estos nos ha dejado destrozados. Creíamos que el antídoto iba a funcionar”, declaró Gina, la esposa de Gary.

“Los pitbulls son la raza de perro más leal que conozco, y he tenido muchos animales diferentes en mi vida. Si encuentras un pitbull agresivo, lo más probable es que sea porque no lo han tratado bien. Si los tratas bien, darían su vida por ti y yo le debo la vida de mi hijo”, dijo el desconsolado hombre.

Gina se encargó contar esta historia y de publicar las fotos de su héroe en Facebook,. Los usuarios de esa red social no tardaron en reaccionar y lamentar el fatal desenlace. No obstante, también celebraron su arrojo y lealtad. Sin su intervención, los Richardson posiblemente no estarían llorando la muerte de su mascota, sino de sus dos hijos. Descansa en paz, Zeus.

