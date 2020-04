¿Qué serías capaz de hacer para alegrar al amor de tu vida? ¿Qué ingeniosa idea se te ocurriría para darle una grata sorpresa? En muchas ocasiones no es necesario comprar cosas nuevas para lograr ese objetivo: basta solo con saber reutilizar con creatividad lo que ya tenemos. Un claro ejemplo de eso es Dave, un hombre que vive en Inglaterra que ya se hizo célebre en las redes sociales como Facebook. Y es que cansado de los reclamos de su mujer, decidió echar mano de su viejo tractor para construir un jacuzzi donde su esposa se pueda relajar durante la cuarentena por el coronavirus.

Esta pareja, que ya se hizo célebre en Facebook, reside en la localidad de Honley (West Yorkshire). Según contó Dave Eastwood, los dos últimos años empezó a construir su nueva casa. Esto los obligó a él y a su esposa Helen Kettleborough a vivir en un garaje. Como es obvio, esta situación les generó muchas incomodidades. La que más queja provocó en la mujer es que ya no podía tener acceso a duchas en regadera.

Cansado de los reclamos de su mujer de 60 años, a Dave, tres años mayor que ella, se le ocurrió una genial idea: construir un improvisado jacuzzi usando el cubo oxidado de un tractor excavador. ¿Cómo lo hizo? Llenó el cubo con agua, gel y jabón para ducha. Y por la falta de electricidad, el esposo creó burbujas usando un taladro manual con un accesorio para llevar algo de burbujas al jacuzzi. ¡Es un genio!

La mujer sí que disfrutó su deseado baño en el jacuzzi. (Foto: Facebook de Helen Kettleborough)

Terminado el trabajo, solo faltaba saber si era del agrado de Helen. Y vaya que le gustó, pues en las imágenes, que se hicieron famosas en Facebook, se le aprecia metida en el jacuzzi disfrutando de una copa de vino y de un baño que deseaba con ansiedad. “Fue un paraíso para mí. Fue realmente encantador relajarse. Estaba harta de la ducha en el garaje, así que tomar un baño en un ‘jacuzzi’ fue realmente agradable”, contó la mujer.

“Llevamos dos años en el garaje, así que me había estado quejando de la falta de una tina, así que Dave decidió callarme. Una vez que estuve allí dentro, no quise salir. Me quedé allí durante media hora, y una vez que terminé mi vino opté por salir”, agregó la esposa de Dave de la que todos hablan en Facebook.

Y para que no quede duda de que esta familia sabe muy bien reutilizar las cosas viejas que otros desecharían, Helen comentó. “Una vez que terminé de utilizar el jacuzzi, vertimos el agua sobre las plantas para no desperdiciar nada”. Los usuarios de Facebook quedaron fascinados con esta historia y no tardaron mucho en dejar sus comentarios en donde celebraban la creatividad de Dave.

