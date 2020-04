En la coyuntura actual, los integrantes de la Policía están comprometidos a hacer cumplir las disposiciones de su gobierno que buscan frenar el avance del coronavirus . Así como en México y España, y otras naciones, en Estados Unidos los oficiales tienen como prioridad vigilar que los ciudadanos cumplan, por ejemplo, el aislamiento social y la cuarentena. Sin embargo, el pasado 17 de abril una llamada alertó al Departamento de Policía de Coon Rapids. Un vecino de esa ciudad los estaba convocando para que atrapasen a un perro, pero grande fue la sorpresa cuando se dieron cuenta que en realidad era un animal salvaje. Las imágenes del animal ya dieron la vuelta al mundo pues rápidamente se viralizaron en Facebook.

El oficial que respondió al llamado fue el agente Eric Prindle, de la mencionada dependencia policial de Minesota (Estados Unidos). De acuerdo al diario ABC, el hombre recurrió a la Policía para que capturen a un perro “del tamaño de un zorro” que rondaba por el patio de su casa.

Cuando el uniformado llegó a su auxulio, el animal ya se había ido. Minutos después, cuando ya todos pensaban que el supuesto can se había ido, el oficial lo vio en el patio de una vivienda cercana. Grande fue la sorpresa del policía cuando se dio cuenta que el ‘intruso’ no era un perro, sino un zorro blanco. Las fotografías del peludo animal han causado furor en Facebook.

¿Qué hizo el animal cuando se le acercó el oficial? ¿Huyó despavorido? Nada de eso. Así lo cuenta Eric Prindle: “Comenzó a caminar hacia mí con indiferencia. El animal no parecía asustado y cuando di un golpecito en mi pierna, como si llamara a un perro, el zorro me siguió hasta el coche”. Claro, no perdió la oportunidad para tomarle unas fotos, las mismas que los usuarios de Facebook volvieron virales.

“Era muy amistoso”, añadió el agente del orden, explicando luego que eso se debía a que el animal era una mascota. ¿Mascota? Sí. Sucede que el peludo tenía nombre (Akela) y una familia lo había adoptado hace casi un año. “Estamos agradecidos de que estuviera a salvo y vivo”, declaró horas después Veronica Amenrud, la dueña del zorro blanco.

Las fotos del animal que compartió en Facebook el Departamento de Policía de Coon Rapids llamaron poderosamente la atención de los cibernautas. Y es que ver a un zorro tan dócil y manso no es cosa de todos los días.

