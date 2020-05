Dos hombres se hicieron famosos en Facebook y no precisamente por una buena acción o un hecho destacado. No, todo lo contrario: se trenzaron a golpes en una calle de Virgina, en Estados Unidos. La gresca callejera fue filmada por un vecino de la zona y difundida en las redes sociales, causando un gran impacto entre los internautas de México, España. y el resto del mundo.

Más de 13 millones de personas han observado esta lucha callejera en plena cuarentena. ¿Qué diferencia esta de tantas otras que se pueden encontrar en Facebook? El inesperado final es lo que ha cautivado a los usuarios del Internet. Los hombres involucrados en ese combate ya son investigados por la policía de Virginia.

Como se puede apreciar en el video viral de Facebook, dos hombres se disponen a enfrentarse a golpes: uno de ellos tiene el dorso desnudo y el otro es alto y lleva lentes. El primero es quien toma la iniciativa y se abalanza contra su contrincante. El espigado hombre esquiva los golpes y contraataca.

Lo más sorprendente vino después: el hombre vestido con camiseta negra, como si fuera un especialista de las artes marciales, realizó un giro y le dio una patada a su rival que terminó mareado. Como el tiburón que huele sangre, al ver que su adversario estaba desorientado se le fue encima y lo ‘rellenó’ a golpes. El peleador que estaba con el dorso desnudo solo atinó a voltearse y levantar las manos en señal de de rendición.

Según Justin Townsend, un joven de 24 años que habló con el New York Post sobre lo ocurrido, la pelea viral de Facebook se habría originado porque el hombre de lentes estacionó su scotter en un lugar que no le correspondía, por lo que él otro le habría increpado de muy mala forma (con insultos de por medio). La víctima de la agresión verbal no aguantó ‘pulgas’ y le dio un escarmiento al ofensor. Y, de paso, se hizo famoso en redes por su espectacular patada.

Yoooo my neighbors just fought 😂😂😂 pic.twitter.com/fGGg55UWG9 — Leo Senpai 🔪 (@fallenleo) May 11, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Señora bota a ‘escobazos’ a unos músicos que tocaban afuera de su casa

Facebook viral: señora bota a 'escobazos' a unos músicos que tocaban afuera de su casa

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

La brutal pelea entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

Facebook viral: La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

Inocente niño revela por qué llora y cautiva a todos en las redes sociales

Facebook viral: Inocente niño revela por qué llora y cautiva a todos en las redes sociales | Chile | FB | Face

Fumigador protagoniza pelea con dos sujetos

Cañete: Fumigador protagoniza pelea con dos sujetos. (Video: Facebook)