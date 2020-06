Para verlo una y otra vez. Si hay un animal que llame la atención de todos por su talento oculto para llevar acabo diferentes actividades, ese en definitiva el loro. En redes sociales, por ejemplo, abundan los videos de esta especie, y hoy no fue la excepción, cuando un loro llamó la atención de miles de cibernautas al interpretar unas de las tantas canciones del mexicano Vicente Fernández.

Así como lo lees. Este pequeño loro cautivó a todos en Facebook, además de a su dueña, cantando el tema ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández. Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de horas, y este animalito de cabeza amarillo ahora es tendencia. Llamado ‘KanKan’, las ocurrencias de este loro no son nuevas en redes, pues ya es habitual ver videos de él en YouTube.

Ayudado por su dueña al no recordar la canción completa del popular ‘Chente’, el loro entonó las partes más conocidas de la canción ‘Volver, volver’. No cabe duda de que a este animal le encantan las rancheras tanto o más que a su dueña. “Es lo más bonito que he visto en mucho tiempo”, “me gustaría tener una mascota así de simpática”, son algunos de los comentarios más destacados del video.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo en un instante y en Facebook -solo por poner un ejemplo- el video ya cuenta con más de 103 mil reproducciones. Asimismo, además de la interpretación de ‘KanKan’, fueron los mensajes de los usuarios los que también causaron innumerables entre risas entre los cibernautas.

Uno de estos, particularmente, se animó a decir que este lorito es el sucesor emplumado de Vicente Fernández. Cierto o no, nadie podrá negar que ‘KanKan’ tiene talento de sobra cuando de cantar se trata.

