Distintos ‘bloopers’ nos viene dejando este confinamiento social en el mundo, donde muchas escuelas, universidades y reuniones de trabajo ahora se dan vía las distintas plataformas virtuales ante la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, lo que pasó en México ronda lo inaudito.

Una clase se daba de lo más normal, los alumnos escuchaban a su profesora atentos, pero como suele pasar en estas extraordinarias circunstancias de las clases virtuales, los alumnos tienen un poco más de poder de decisión para ausentarse por algunos momentos.

Es ahí donde un alumno decide tomarse un momento para irse al baño, situación que es aprovechada por un pequeño y curioso loro, quien se posa frente a la cámara y termina robándose todo el protagonismo.

VIDEO COMPLETO:

Loro aprovecha que su amo se fue al baño y se ‘coló' en clase virtual. (Captura)

Este pequeño, de nombre Kenay, provocó una reacción que el joven Mario Vaza y sus compañeros no esperaban. La profesora, incrédula del hecho, pensó que el alumno había provocado esta situación para escaquearse de la clase y terminó expulsándolo del salón virtual.

El alumno, apenado por la situación cuando regresó a la clase de los servicios, se percató que no estaba en clase y buscó conocer los motivos. Al enterarse de la situación, no le quedó más remedio que disculparse ante la profesora.

Las disculpas de un alumno a su profesora tras incidente con su loro. (Captura)

“Hola maestra, buenos días, soy Mario, disculpe, le envié un correo explicándole la situación de hoy, no puse ningún fondo, el loro es de verdad, fui al baño y cuando regresé me apareció que me había sacado usted de la clase, mis compañeros me dijeron que por el loro, una disculpa. De hecho, mire”, escribió el dueño del animal.

