Las clases virtuales se han vuelto algo común en este periodo de confinamiento, causado por el nuevo coronavirus. Las instituciones educativas han recurrido a esta forma de enseñar para que los niños, jóvenes e incluso adultos no pierdan tiempo en sus estudios. Sin embargo, al estar en casa, todo puede ocurrir.

Por ejemplo, que tu madre se aparezca repentinamente y te empiece a regañar cuando estás escuchando las lecciones de tu profesor. De hecho, esto le pasó a un joven estudiante, y el video de casi treinta segundos ha sido colgado en la red social de TikTok.

En las imágenes, se ve como el joven está sentado en su computadora de escritorio y, de repente, ingresa su mamá, quien estaba muy molesta. “Santiago, ¿qué onda con todo el tiradero de ropa que me dejaste en tu cuarto?”, le reclamó la madre. “Má, estoy en clase”, respondió un asustado joven.

La madre, sin embargo, no se calmó y agarró el micrófono de la computadora y dijo: “Buenos días profe, si me permite tantito, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que estoy barriendo y como este me dejó todo el tiradero de ropa en su cuarto pues no puedo barrer. Dos minutitos y se lo devuelvo”.

El joven intentó decirle a su mamá que no era momento para que le reclame de esa manera, pero ella le dio un manotazo y lo obligó a que vaya a recoger su ropa. “¡Apúrate que te están esperando”, exclamó la madre. No había más que hacer, el adolescente tuvo que hacer caso.

Este video fue publicado en la aplicación TikTok, lo que indica que todo esto fue una parodia. No obstante, es un hecho que la madre ya se volvió famosa, ya que el clip se ha vuelto viral en varios países de América Latina.

