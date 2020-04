En los baños de un hotel casi siempre encuentras distintos útiles de aseo y una tina para tomar un reconfortante baño con mucha espuma pero, ¿es posible que puedas hallar un osezno disfrutando de una siesta? Esto ocurrió hace unos días en Estados Unidos y el video ha dado la vuelta al mundo gracias a Facebook.

Todo ocurrió en el Buck’s T-4 Lodge, centro turístico ubicado en Big Sky, Montana, Estados Unidos, donde el personal y huéspedes, en su mayoría turistas, no podían creer la peculiar escena que veían. En las imágenes difundidas por el mismo hotel en su cuenta oficial de Facebook se puede ver al oso bebé durmiendo sobre el lavamanos del baño de mujeres. Esto provocó un gran susto, pero también la gran interrogante de cómo había llegado hasta ahí sin que nadie lo vea.

El personal del centro turístico llamó rápidamente a la policía y personal especializado en tratar con este tipo de animales silvestres para poder ponerlo a buen recaudo y no salga dañado, al igual que ningún visitante. David O’Connor, uno de los dueños del hotel, comentó a CNN que el oso bebé pudo ingresar al baño mediante una ventana abierta, y no pudo salir porque no alcanzaba, por lo que prefirió ‘descansar’.

“Solo se quedó en el lavamanos y literalmente se puso a dormir. Después que fue tranquilizado, el personal de animales salvajes revisó sus signos vitales, lo examinaron para asegurarse de que estaba sano para ser transportado”, relató.

En el video difundido en Facebook, donde ya es viral, se puede ver cuál fue el proceso que siguieron los expertos para sacarlo del baño y revelaron que fue “una experiencia única en la vida” y no dudamos que también lo fue para los trabajadores y turistas de este lugar en Estados Unidos.

