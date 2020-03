Una perrita llamada ‘Kita’ y de raza pitbull ha emocionado hasta las lágrimas a miles de usuarios de Facebook luego que se conociera que fue encontrada durmiendo sobre una bolsa de basura y con signos de desnutrición. Su historia no tardó en volverse viral en la mencionada red social.

Todo comenzó cuando una ciudadana de Kentucky, Estados Unidos, se percató que un can estaba echado sobre bolsas de basura que se encontraban en los exteriores de su vivienda. Ella se comunicó inmediatamente con un grupo de rescate animal, que se dirigió al lugar para atender la emergencia.

‘Kita’ fue encontrada echada sobre una bolsa de basura. (Facebook: @thedodosite)

“Usualmente no saco a perros de la calle porque puede ser peligroso”, señaló Tracy Korfhaghe, cofundadora del refugio de animales MisPits and Friends Rescue. “Había algo sobre ese pedido ayuda... yo tenía que ayudarla”, agregó.

Al llegar y encontrar al animal, la mujer no pudo evitar conmoverse. "Ella me miró y lucía derrotada, como si se hubiera dado por vencida en la vida”; sin embargo, lo que ella y su equipo no sabían era que lo más desgarrador todavía estaba por venir.

Y es que además de quedar horrorizados con el olor del can, al que describieron como “si se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera”, la rescatista y su equipo notaron que su estado era deplorable: su esqueleto se podía ver a través de su cuerpo debido a la falta de alimento. El hecho se volvió viral en Facebook.

No obstante, tomó a todos por sorpresa que caminara alrededor de los rescatistas como si estuviera dispuesta a recibir ayuda. “Comenzó a caminar y vi que ella estaba como ‘bueno, tal vez esta gente va a ayudarme’", contó Korfhaghe.

La mujer que encontró a ‘Kita’ inmediatamente la ayudó. (Facebook: @thedodosite)

Tras llevarla a un lugar seguro en donde recibió atención médica y un baño, descubrieron que la perrita era bastante tierna a pesar de haber estado bastante tiempo en la calle. Los días pasaron y, gracias a los cuidados del refugio, el animal recuperó su peso y empezó a mostrarse con más confianza. Ya jugaba y saltaba como lo haría cualquier perro que sabe que nunca más le faltará nada.

Su radical cambio impactó a sus rescatistas, pero sentían que había algo que aún le faltaba para terminar de ser feliz: su propia familia. Por eso, un voluntario realizó una sesión de fotos con el animal como protagonista para llamar la atención de posibles adoptantes.

Fue así como la familia Garrison apareció para dar el gran paso. Ellos contaron que se conmovieron tanto al conocer su caso que no dudaron en sumarla a su familia. “Cuando la obtuvimos ella era muy callada y tímida, pero ahora se siente más segura. Ella ya no tiene que preocuparse de dónde vendrá su alimento”, contaron sus nuevos ‘padres’. En Facebook, miles de usuarios aplaudieron el accionar.

‘Kita’ ahora tiene una familia que le brinda todo el cariño y atención que necesita. (Facebook: @thedodosite)

Un video en la red social que cuenta la historia de la perrita, se volvió viral. Ahora, ‘Kita’, como la bautizaron, pasa la mayor parte de su tiempo junto a los tres hijos de la pareja que la adoptó. “Donde los niños estén, ‘Kita’ está”, dicen. “Ella trae luz a nuestros días, si es que tuvimos uno malo”, agregan.

