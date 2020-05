No, no es el primer caso, pero eso no evita sentir indignación al ver estas imágenes que recorrieron las redes sociales. Miles de usuarios de Facebook repudiaron la acción de una mujer que abandonó a su perro en la calle. Lo más triste es que el pobre animal la persiguió por varias cuadras esperando que su dueña se apiade, pero ella seguía su camino. En Estados Unidos, México y España esta historia fue de lo más comentada.

La escena registrada en video por un hombre que se trasladaba en una motocicleta deja ver cómo un cachorro corre largas cuadras persiguiendo un auto de color amarillo en el que se encontraba su dueña y otras personas, quienes lo habían dejado en la calle con gran desprecio.

El desesperado can, con el que miles se solidarizaron en Facebook, corrió por una transitada pista sin importar el peligro que eso conllevaba: lo único que quería era alcanzar a su dueña y volver con ella a casa. Pero ella se mostraba indiferente y reacia a dar su brazo a torcer.

Felizmente, el hombre que presenció todo no se quedó de brazos cruzados y él también persiguió el taxi donde estaba la desalmada mujer que no sentía ningún tipo de remordimiento ni con los agitados ladridos de su mascota. Al ver que ella no iba a cambiar de opinión, el motociclista avisó a unos policías que se encontraban por esa zona. Los agentes entraron en acción y, tal y como se aprecia en el video que se compartió en Facebook, ordenaron que el vehículo se detenga.

Lo más indigno vino después: cuando los uniformados le consultaron si el cachorrito era suyo, la mujer lo negó rotundamente. No obstante, el hecho de que el can tratara desesperadamente de estar a su lado (incluso se llegó a trepar al auto) la terminó delatando. Sin necesitar más pruebas, los oficiales detuvieron a la mujer, la llevaron a una comisaría y el pobre animal fue derivado a un refugio donde esperan conseguirle una familia que realmente lo quiera.

