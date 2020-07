Los retos visuales se han vuelto muy populares y virales en las redes sociales como Facebook durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. Millones de usuarios en Estados Unidos, México, España, por ejemplo, tienden a matar el aburrimiento con desafíos que puedes comenzar siendo estresantes, pero cuando se resuelven dan felicidad. A continuación te traemos un reto que ha generado más de un dolor de cabeza en redes. ¿Podrás superarlo sin ver primero nuestra galería de fotos?

El último viral que está siendo tendencia en las redes sociales es uno de los más complejos en este confinamiento, puesto a que debes encontrar el error en los dados en menos de 20 segundos. Solo tienen un pequeño lapso de tiempo para resolver el misterio.

Un nuevo reto en Facebook está desafiando la visibilidad visual entre los usuarios. Y es que en la imagen se ve una serie de dados alineados con la misma denominación en sus hileras y filas. Todo hace indicar que están ordenados.

Observa bien la imagen y encuentra el error.

Sin embargo, hay dos dados que no están en sus ubicaciones correctas. ¿Los vistes? Te damos una pista: se encuentran por el medio y la derecha.

Si no lograste cumplir con el reto no debes sentirte mal, pues miles de usuarios lo han intentado y no lo han logrado. Así que no te preocupes, pues te brindaremos la respuesta en nuestra galería de fotos que se encuentra en la parte superior de la nota.

