El dibujo de esa postal familiar no es un retrato cualquiera. Es, en realidad, un desafío viral que es la nueva atracción en las redes sociales, sobre todo en Facebook. ¿En qué consiste? Tienes que hallar a una mariposa, un pato y un murciélago. Sí, el perro no es el único animal que allí aparece.

Si deseas salir airoso de esta prueba, te recomendamos que tomes unos segundos para descansar la vista. Luego, baja el brillo de la pantalla de tu computadora o celular. Recién entonces puedes proceder a resolver este desafío viral de Facebook.

La clave para resolver este reto es mirar con mucha atención todos los detalles del dibujo. No te dejes llevar por la primera impresión, procura observar desde todos los ángulos. En España, México y Estados Unidos, por citar algunos países, miles se han visto frustrados al no poder hallar a los tres animales. ¡Tú no te rindas!

¿Y, los encontraste? ¿Todavía no? Ten paciencia y sigue observando. Lo que ha popularizado tanto esta imagen en Facebook es que la mariposa, el pato y el murciélago efectivamente están camuflados en esa postal familiar. ¿Te diste por vencido? Tranquilo, aquí te damos la solución: la silueta del pato está detrás de las patas del perro. Por su parte, la mariposa se camufla entre las hojas del árbol y el murciélago se ubica entre el tronco y el arbusto.

¿Qué tal? Ahora que ya sabes dónde están los animales, invita a tus familiares a que participen de este desafío viral de Facebook.

Esta es la solución a este interesante y divertido reto viral. (Foto: Facebook)

