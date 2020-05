Quisieron hacerse famosos en redes, pero terminaron recibiendo una lluvia de críticas. Cientos de miles de usuarios de Facebook están divididos. ¿La razón? Hay quienes han tomado con humor la broma que unos padres le hicieron a su pequeño hijo y otro bando lo ha considerado una mofa cruel. ¿Qué hicieron? Le hicieron creer que el niño tenía una araña en su cara.

Todo no hubiese pasado de una anécdota si es que el menor no habría reaccionado como lo hizo. Y es precisamente eso lo que ha generado indignación en los internautas, a quienes no les hizo la menor gracia la cruel broma de la que fue víctima el pequeño.

Las imágenes muestran que el inocente niño se acerca al celular para hablar con sus padres a través de una videollamada. De pronto, los padres utilizaron un filtro disponible en Tik Tok para hacerle creer a su vástago que una enorme y horrenda araña se había posado en su rostro.

Aterrado por ver en su cara la espeluznante criatura, el pequeño comenzó a gritar. Segundos después, deseoso por apartar al (supuesto) animal de su rostro, el niño se comenzó a golpear con desesperación. El clip es corto, pero eso no fue obstáculo para que se hiciera viral en Facebook y se desatara la polémica: ¿es sabio hacer esa clase se bromas a los niños? ¿Hay que tomarlo con humor o a los padres se les pasó la mano?

VIDEO RECOMENDADO

Verón fue víctima de una cruel broma en transmisión en vivo

Verón fue víctima de una cruel broma en transmisión en vivo

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Alumno le jugó una broma pesada a su profesor por Zoom

Alumno le jugó una broma pesada a profesor por zoom. (Facebook-TROME)

El baile del ‘Cucuy’ también se volvió viral en redes

El baile del ‘Cucuy’ también se volvió viral en redes. (Foto y video: Tony Ferguson)

Policía interviene fiesta infantil con una docena de niños sin mascarillas

VMT: Policía interviene fiesta infantil con una docena de niños sin mascarillas (21/05/20)