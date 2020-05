¿Un hombre en sus cabales puede entrar a un zoológico e intentar ahogar a un oso? La respuesta es un rotundo no. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo un sujeto que estaba ebrio. El insólito hecho ocurrió en Polonia y ya dio la vuelta al mundo gracias a que las imágenes se compartieron en las redes sociales. En Facebook, principalmente, la reacción de los usuarios fue de indignación.

En el zoológico de la ciudad de Varsovia, las autoridades locales han permitido que haya visitantes como una medida para que se distraigan después de muchos días de cuarentena. No obstante, al personal de seguridad se les escapó un sujeto que estaba pasado de copas. Lo peor vino después, pues el hombre se metió al lugar donde habita un oso pardo ya muy anciano.

Las imágenes virales de Facebook muestran cómo el sujeto provocaba al animal. Cuando este se le acercó, entonces el hombre no tuvo mejor idea que tirarse al pequeño riachuelo. Fue uno de los asistentes, que veía absorto esta inusual escena, el que tomó su cámara y filmó el reprobable proceder del intruso.

El clip, publicado originalmente en Twitter, también muestra que el oso también se tiró al riachuelo en busca del hombre. Pero, no se aprecia que tenga ánimos de hacerle daño. De hecho, da la impresión de que quiere ayudar al invasor. Sin embargo, el sujeto se puso a ‘pelear’ contra el anciano oso y lo trató de ahogar. En Facebook esta escena es la que más reproche provocó.

¿Por qué el salvaje animal no atacó al irresponsable y ebrio hombre? Los cuidadores del zoológico explicaron que ‘Sabina’, como se llama el oso, es una una hembra que fue rescatada de un circo, por lo que se cree que no le hizo daño al sujeto porque está familiarizada con los humanos. Afortunadamente, el animal no sufrió ningún daño tras el terrible acto del invasor.

Por su parte, el hombre fue arrestado y será sometido a juicio. Esto significa que su imprudencia le podría costar hasta tres años de cárcel por intentar ahogar al anciano oso. Por el momento, en Facebook es el villano de moda. Su identidad no fue revelada.

Hombre borracho ataca a un oso en un zoo de Polonia



Un hombre de 23 años fue grabado entrando ebrio en el recinto de un oso y atacando al animal en un zoo de Polonia. Tras curarse de varias heridas leves en un hospital, fue detenido por la Policía pic.twitter.com/OEnaIOMbDu — RT en Español (@ActualidadRT) May 22, 2020

