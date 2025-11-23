Ante la posible llegada de 50 000 hinchas por la final de la Copa Libertadores 2025, que disputarán Flamengo y Palmeiras el 29 de noviembre en Lima, la Superintendencia Nacional de Migraciones refuerza el control migratorio con el incremento de personal en diversos puntos del país.

Esta medida permitirá atender de manera segura el flujo migratorio de los hinchas brasileños que arribarán en los siguientes días al país vía 100 vuelos chárter a través del Grupo 8, donde se habilitarán módulos de atención, y mediante vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La entidad, a través de sus jefaturas zonales, también habilitó más personal para agilizar el control migratorio a través del Puesto de Control Fronterizo (PCF) de Iñapari y Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Planchón, ubicados en la región Madre de Dios. Esta medida se replicará en el PCF Desaguadero, en Puno, y PCF Santa Rosa, en Tacna. Se espera que por estos puestos fronterizos arriben un número importante de hinchas brasileños.

Para implementar estas acciones, inspectores de Migraciones fueron capacitados por peritos de la embajada de Brasil, en medidas de seguridad y detección de documentos fraudulentos, para realizar el control migratorio de los hinchas que llegarán procedentes, en su mayoría, desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo.

Asimismo, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García, sostuvo una reunión de coordinación esta mañana con directivos de los clubes Flamengo y Palmeiras en la embajada de Brasil en Lima.

Migraciones cuenta con experiencia para controlar el flujo migratorio de miles de hinchas, pues la final de la Copa Libertadores de 2019 se disputó en Lima, entre los clubes Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina.

Acciones descentralizadas

Migraciones dispuso el despliegue de inspectores de fiscalización en Madre de Dios, Puno y Tacna, y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) se intensificarán los operativos de verificación y fiscalización migratoria.

En caso se detecten extranjeros que no hayan realizado el control migratorio, se les aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su expulsión, por incumplir la norma migratoria vigente.

En coordinación con la embajada de Brasil se espera la llegada de seis buses a Desaguadero (Puno) y seis a Santa Rosa (Tacna), con hinchas de los clubes Flamengo y Palmeiras.

Además, la Jefatura Zonal Puerto Maldonado realiza reuniones con las autoridades de la PNP de la región y con la Policía Federal de Brasil para reforzar las coordinaciones que permitan atender contingencias que pongan en riesgo la seguridad migratoria de ambos países.

Recientemente, Migraciones renovó el PCF Iñapari e implementó tecnología para la identificación biométrica y biográfica de los ciudadanos peruanos y extranjeros. Tiene horarios rotativos de atención, que permiten realizar el control migratorio las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con varios módulos de atención, con autonomía eléctrica y conexión satelital independiente.