La honestidad puede más en muchas personas y el hecho de cometer actos erróneos se convierte en un cargo de culpa difícil de superar. Este es el caso de un turista estadounidense que se volvió viral por devolver a Roma una pieza de mármol que robó hace tres años. La carta enviada por el hombre es tendencia y en esta, reconoce haber sido un ‘idiota’.

“A quien corresponda, me gustaría devolver esta piedra a su lugar y agradecería vuestra ayuda”, se aprecia en la misiva que fue enviada al Museo Nacional Romano. El paquete fue enviado desde Atlanta, Estados Unidos y contenía un pedazo de mármol que tenía la dedicatoria “To Sam Jess, Rome, 2017”.

En la carta se podía leer la confesión de una joven que confesaba el estar arrepentida. “Por favor, perdónenme por ser una idiota estadounidense y haberme llevado algo que no era mío. Me siento terriblemente no solo por haberme llevado esta pieza, sino también por haber escrito en ella”, se lamentaba la supuesta turista.

Y continuaba Jess: “Eso fue extremadamente equivocado por mi parte y me doy cuenta ahora en mi edad adulta de lo desconsiderada e irrespetuosa que fui”. Por eso, terminaba su misiva con un “¡Por favor, perdónenme!”.

El lugar de donde fue sacado la piedra es desconocido, al parecer fue parte de algún punto de los Foros Romanos. La mujer aseguró haber pasado largas horas lavando la piedra para eliminar la tinta del rotulador. Para el director de este establecimiento, Stephane Vagner, valoró el hecho como “la joven turista que se llevó el pedazo de roca para regalársela a su novio.

“Me ha sorprendido porque es una chica y se ha dado cuenta de que se ha equivocado. Es un gesto espontáneo pero fruto de una reflexión consciente”, dijo en declaraciones al diario romano Il Messaggero.

