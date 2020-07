Una foto viral de Facebook está circulando entre los distintos usuarios de redes sociales. Un perro de aproximadamente 10 años había sido abandonado por su dueño. La mascota fue atada a una reja y junto a él se halló un triste y desgarrador mensaje: el hecho suscitó gran interés de las personas en el municipio de Swale en Inglaterra.

La institución protectora de animales (Swale Borough Council Stray Dog Service) difundió, en su página de Facebook, la triste historia de este perro anciano. No solo fue abandonado, sino su dueño dejó un triste y desgarrador mensaje.

“Hola, podría llevarme, ya que mi dueño me abandonó después de diez años porque no aprendí a ser bueno. Gracias por prestarme atención. Perdón por la inconveniencia”, fue el mensaje escrito por el cruel propietario de este can.

Los pobladores del municipio de Swale tomaron cartas en el asunto y comunicaron a las autoridades el hallazgo de la mascota. El hecho se difundió rápidamente en la Internet gracias a una foto viral de Facebook, que hasta el momento no deja de ser compartida.

“Nos gustaría hablar con el dueño para determinar por qué abandonó a su perro. Si está teniendo problemas con el comportamiento de su perro, esta no es la forma de enfrentarlo”, se puede leer en el texto de la fundación.

Sin embargo, el perro anciano disfrutará de sus últimos años siendo cuidado y respetado, pues la institución protectora de animales de Swale logró contactarse con la familia que lo rescató de pequeño que desconocían la situación que atravesaba este can viejo.

