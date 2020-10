En Facebook se compartió una historia que se volvió viral porque fue capaz de conmover a miles de usuarios de Estados Unidos, México y España. Y es que trata de una perrita llamada Leia que esperó cerca de la puerta de su casa a que su dueño regresara del hospital.

De acuerdo a una nota publicada en la página web The Dodo, exactamente el 3 de septiembre del presente año, Katy Snyder había enviado a su mascota a la casa de sus padres para que viviera temporalmente con ellos.

En ese tiempo, Leia se encariñó bastante con el progenitor de su propietaria. Es por eso que ella se puso triste cuando él tuvo que pasar la noche en un hospital por algunas complicaciones secundarias del cáncer. Lo extrañaba mucho, por lo que esperó su regreso estando cerca de la puerta de la vivienda.

Dicha escena fue registrada en una imagen por la madre de Katy, que debido a las medidas de seguridad por el COVID-19 no pudo acompañar a su esposo en el nosocomio. “Cuando me envió esa foto, inmediatamente rompí a llorar. Me mató absolutamente”, dijo la hija en diálogo con la citada fuente.

“Pude ver cuánto (Leia) realmente amaba a mi papá y que lo extrañaba”, agregó. Luego que el hombre volvió a casa, la perrita estuvo contenta. Katy Snyder compartió la mencionada foto en el grupo de Facebook ‘Dogspotting Society’ y rápidamente se volvió viral.

