Esta foto viral es una clara muestra que el amor no conoce de razas. Todo comenzó cuando un perro pitbull se enamoró de una Dachshund, raza mejor conocida como ‘Salchicha’, volviéndose inseparables y, poco después, convirtiéndose en los orgullosos padres de un saludable cachorro con una apariencia única en el planeta.

Ahora el adorable perro , que fue bautizado como ‘Rami’, se ha convertido en una sensación en Internet debido a alegría que desata entre aquellos que lo ven, especialmente los amantes de las mascotas en Estados Unidos, país donde vive. Y las fotos de su look causan sensación en redes sociales como Facebook .

Y es que el pequeño can tiene la cara feroz de un pitbull terrier con el diminuto cuerpo de un Dachshund, convirtiéndolo en un espécimen jamás visto debido a que estas dos razas son tan diferentes que pocas veces se han cruzado. Sus fotos virales no tardaron mucho en volverse tendencia.

Si bien muchos esperaban algo extraño de esta unión, nadie esperaba un cachorro tan tierno como ‘Rami’; sin embargo, el can no tenía una familia que lo aceptara como era y lo acogiera como uno de los suyos en su hogar pese a que conquistó los corazones de más de uno con su particular fisonomía.

Esa es la razón por la que durante los primeros meses de su vida estuvo bajo el cuidado del albergue del condado de Moultrie Colquitt en Georgia, quienes se abocaron a la complicada tarea de encontrarle una nueva casa. Y vaya que no descansaron hasta lograrlo.

No obstante, debido a su hiperactividad y atención requeridas, ‘Rami’ no podía ir con ninguna familia que tuviera niños pese a su personalidad adorable y cariñosa. Fue por eso que después de meditarlo bien, los encargados del refugio decidieron convertirlo en su “embajador”.

En una publicación de Facebook , el albergue del condado de Moultrie Colquitt comunicó que ‘Rami’ iba a “recibir el entrenamiento [que necesite] para ser un perro de terapia certificado, para visitar niños en escuelas y hospitales e incluso a ancianos en casas de retiro”.

