Fractura: esto dijo la crítica sobre la película de Netflix

“Fractura ” está disponible en Netflix desde el viernes 11 de octubre y narra la historia de Ray, su esposa e hija, quienes mientras viajan a través del país hacen una parada en una zona de descanso, donde la niña sufre un accidente y se rompe el brazo. De inmediato, los tres se dirigen al hospital, logran que Peri sea atendida y mientras la niña es llevada para hacerse unos exámenes, Ray se duerme en la sala de espera.

Cuando despierta, nadie del hospital recuerda haber visto a su familia ni existen datos de que Peri alguna vez haya sido atendida allí. Decidido a recuperarlas, Ray intenta luchar contra lo que cree es una siniestra conspiración, pero en el proceso descubre algunas cosas oscuras sobre sí mismo.

La película de suspenso, dirigida por Brad Anderson, a partir de un guion de Alan B. McElroy, y protagonizada por Sam Worthington, Lily Rabe, Stephen Tobolowsky, Adjoa Andoh y Lucy Capri, tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest el 22 de septiembre de 2019.

Hasta el 17 de octubre, “ Fractura ” tiene un índice de aprobación del 67% basado en 18 reseñas en Rotten Tomatoes. En Metacritic, la cinta tiene una puntuación promedio ponderada de 36 de 100, basada en 5 críticas, lo que indica "críticas desfavorables".

THE HOLLYWOOD REPORTER - FRANK SCHECK



“(…) Una vez que se ha establecido la premisa, la película solo se vuelve más opaca a partir de allí, ya que se convierte en una serie repetitiva de discusiones entre Ray y los médicos y el personal del hospital que insisten en que su esposa e hija nunca fueron pacientes allí. En cambio, afirman que Ray entró solo alegando tener una lesión en la cabeza como resultado de un accidente automovilístico, y que debe estar experimentando delirios.



Worthington ofrece una actuación tensa de manera efectiva, haciéndonos sentir simpatía por la difícil situación de su personaje (…) Desafortunadamente, todo se desarrolla de manera completamente tediosa, teniendo toda la urgencia de ver a alguien tener una discusión apasionada con su representante de seguros médicos. La película también nos desgasta con sus constantes reversiones, hasta un final que, aunque no del todo difícil de ver, se siente irremediablemente inútil”.



THE GUARDIAN - BENJAMIN LEE

​

“Aquí hay una sensación de aprensión debilitada unido a nervios, en parte porque sabemos que algo siniestro está en marcha, pero sobre todo porque hemos estado aquí antes y tenemos una buena idea de a dónde nos dirigimos. La película, del confiable comerciante del género Brad Anderson, recuerda una gran cantidad de thrillers, desde ‘The Lady Vanishes’, ‘Flight Plan’, ‘Unknown’, ‘Shutter Island’ hasta ‘Dream House’, y a veces se dobla bajo este peso comparativo, un Frankenwork luchando para justificar las razones por que fue cosido en primer lugar”.



Sam Worthington interpretó a Ray Monroe en "Fractura" (Foto: Netflix) Sam Worthington interpretó a Ray Monroe en "Fractura" (Foto: Netflix) Sam Worthington interpretó a Ray Monroe en "Fractura" (Foto: Netflix)

COLLIDER - HALEIGH FOUTCH



“Fractura nunca se toma el tiempo para indagar más en los horrores y la impotencia de un sistema que pone centavos sobre la vida de los pacientes, más allá del contexto de resaltar la impotencia de Ray.



Pero al final del día, Anderson está tocando algunos viejos éxitos de mejores salidas y el guion simplemente no está allí para respaldarlo. Es predecible, incluso cuando tiene un giro, y mientras intentan tomar decisiones para arrojar al público el olor de la inevitable conclusión, la verdad es que solo hay tres o cuatro opciones posibles sobre la mesa, y la película finalmente elige el más predecible. Eso no quiere decir que no hay nada que te guste en Fractured y que no está ni cerca de las peores películas originales de Netflix, es solo un thriller promedio y extremadamente familiar que recibe un impulso de la dirección de Anderson”.



DECIDER – JOHN SERBA



“Fractured es una verdadera atracción visual del subgénero Thriller Preposterous (en la categoría principal Thriller, subcategoría Thriller psicológico). Estas películas tienden a invertir todos sus centavos narrativos en la trama y gastan aproximadamente medio centavo en el personaje. A menudo están sobrecargados, con cara de póker y llenos de diálogos basura. En los mejores casos, los Thrillers absurdos brindan un giro o dos que rompen los huesos y, por lo tanto, son entretenidos. Pero necesitan estar uno o dos pasos por delante de nosotros, al mismo tiempo que nos involucran intelectual o emocionalmente, y tal vez hagan comentarios sobre la fuerza o la locura de la naturaleza humana. Son difíciles de ejecutar. Y cuando se hace mal, son insatisfactorios, desordenados y demasiado manipuladores. Hitchcock era el maestro del Thriller absurdo - solo mira ‘Suspicion’, ‘Spellbound’ o ‘Psycho’".